به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و خدمات وابسته هفته آینده با حضور برخی مقامات ارشد اجرایی کشور و وزرا و همچنین مشارکت و حضور صدها شرکت بزرگ داخلی و خارجی در تهران برگزار می شود.

در کنار شرکت‌های بزرگ داخلی شرکت کننده در این نمایشگاه، غول‌های صنعت ریلی جهان از جمله زیمنس آلمان، آلستوم فرانسه، استادلرسوئیس، بمباردیر و بوخومر آلمان نیز حضور دارند و تولیدات خود را ارائه و با همتایان خود به انتقال دانش و تکنولوژی می پردازند.

همزمان با برگزاری این نمایشگاه، همایش بین المللی(ریل-نفت-بندر) و کنفرانس قطارهای پرسرعت ژاپن نیز برگزار می شود. در این همایش بیش از ۸۰۰ نفر از مدیران برجسته ریلی، نفتی و بندری ایران و دیگر نقاط جهان حضور دارند.

آلمان، انگلستان، سوئیس، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، چین، فلاند، بنگلادش، بلژیک، جمهوری چک، روسیه، اوکراین، استرالیا، لهستان، بلغارستان و سوئد کشورهایی هستند که در این نمایشگاه حضور دارند و در کنار شرکت‌های داخلی، نوین ترین تولیدات، تجهیزات و خدمات حوزه حمل و نقل ریلی را ارئه می کنند.

تعداد شرکت‌های خارجی مشارکت کننده در این نمایشگاه نسبت به سال گذشته ۴۰۰ درصد افزایش یافته، شرکت‌های داخلی هم امسال با رشدی ۲۰۰ درصدی در نمایشگاه حضور یافته اند. این نمایشگاه در فضائی بالغ بر ۲۰ هزار متر مربع و در سالن‌های ۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵ - سری ۲۵ و همچنین فضای باز نمایشگاهی برگزار می‌شود و در آن بیش از ۳۵۰ شرکت داخلی و ۱۰۰ شرکت خارجی حضور دارند.

حضور و بازدید چند هیات تجاری و صنعتی و تخصصی خارجی و همچنین برگزاری هشت کارگاه و نشست تخصصی و آموزشی نیز برخی از برنامه های جانبی این نمایشگاه است. در این نمایشگاه انواع صنایع و خدمات مختلف ریلی بخش مسافری درون شهری، برون شهری و بخش باری، انواع واگن‌ها، واگن‌های نیرومحرکه، واگن مولد، واگن مانوری، لوکوموتیو برقی و دیزلی، قطعات مصرفی واگن‌های اتوبوسی، واگن‌های باری، شرکت‌های حمل و نقل ریلی، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش، خدمات تعمیر ونگهداری و خدمات بیمه ای، ارائه و در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه و همایش جانبی آن با حضور و سخنرانی رئیس جمهور و یا معاون اول رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتحادیه جهانی راه آهن، مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌ها بین المللی ایران برگزار خواهد شد.