به گزارش خبرگزاری مهر، محققین دانشگاه FEEC برزیل ویلچری را طراحی کرده اند که می تواند با حرکت سر، صورت یا قرنیه چشم کنترل شود.

این ویلچر هوشمند در واقع برای کسانیکه دچار فلج مغزی، ام اس و سکته مغزی هستند و نمی توانند ویلچر را با دست به درستی کنترل کنند طراحی شده است.

محققین برزیلی در ساخت این ویلچر هوشمند از شیوه BCI که همان ارتباط مغز با وسیله خارجی است، استفاده کرده اند. این ویلچر دارای یک موتور است و در دستگیره های آن حسگرهایی تعبیه شده که می توانند فاصله بین دیوارها و اجسام را محاسبه و بلافاصله فرمان توسط رایانه ای که بر روی آن نصب شده به دوربین سه بعدی ویلچر از طریق حرکت صورت، سر یا قرنیه برای تغییر مسیر ارسال می شود.

دوربین ۳ بعدی ویلچر هوشمند قادر به تشخیص ۷۰ نقطه در صورت برای گرفتن فرمان است. این ویلچر می تواند به اینترنت هم متصل شود تا از راه دور توسط شخص دیگری هدایت شود.