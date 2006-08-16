رويا تيموريان درباره نقش و حمايت هنرمندان در اعلام حمايت از مردم لبنان به خبرنگار مهر گفت: "اعضا انجمن بازيگري به هر شكلي كه امكانش فراهم باشد تنفر خود را از جنايات صهيونيست ها اعلام كردند و در تجمعي هم كه مدتي پيش در سينما فلسطين برگزار شد، حضور گسترده بازيگران سينما براي اعلام حمايت و همدردي با مردم لبنان چشمگير بود."

بازيگر "كافه ستاره" خاطرنشان كرد: "اين نوع جنايات ضدبشري تبعات جهاني دارد و درد مشتركي است كه ممكن است در آينده براي هر ملتي رخ دهد. پس بايد با اعلام حمايت دين خود را در اين خصوص ادا كنيم و اميدوارم شاهد هيچ جنايت و تجاوزي نباشيم."

تيموريان در مورد قدرت فراگير رسانه سينما و نقش حمايت هاي هنرمندان در اين عرصه گفت: "البته جنگ يك مسئله جهاني است و هر چيزي كه در مورد جنگ و عوارض آن ساخته شود مي تواند براي همه ملت ها مهم باشد. در بخش فرهنگي هم بايد با برنامه ريزي و به تصوير درآوردن مسائل رخ داده بتوانيم موثر عمل كنيم. در كنار آن مي توانيم با توجه به تجربه گذراندن هشت سال جنگ فيلمنامه هايي در اين خصوص بنويسيم يا نمايشنامه هايي در اين خصوص اجرا كنيم."

مسعود رايگان هم در اين باره گفت: "مسئله وجود جنگ، خونريزي و ناعادلانه بودن آن انسان را از بي تفاوتي دور مي كند و انسان نمي تواند ساكت بنشيند و ببيند چه اتفاقي رخ مي دهد. كنار گود نشستن به اعتقادم دور از انصاف است."

بازيگر "خون بازي" افزود: "وظيفه هنرمندان اعتراض گسترده است. در سراسر دنيا هم هنرمندان اعتراض خود را به اعمال اين جنايت نشان دادند. تجمع در واقع يك نوع اعتراض است به وضعيتي كه در لبنان وجود دارد. اصولا هر اتفاقي كه در اين گونه موارد و نابودي حق مردم مظلوم در سراسر جهان رخ مي دهد، وظيفه هنرمندان است كه در مقابل آن از خود واكنش نشان دهند."

محمدرضا سكوت، فيلمبردار و عضو هيئت مديره خانه سينما، هم درباره نقش هنرمندان در حمايت از مردم مظلوم لبنان و فلسطين گفت: "هر حركتي كه در اين خصوص از جانب هنرمندان صورت بگيرد بازتابي گسترده خواهد داشت. كما اينكه بيانيه خانه سينما در همدردي با مردم مظلوم لبنان بازتابي گسترده در سراسر دنيا داشت."

فيلمبردار "موج مرده" تاكيد كرد: "اين اقدامات مي تواند سرمنشاء خيلي از حركات خداپسندانه و انساندوستانه باشد. به هر صورت فارغ از تمام اعتقادات مذهبي، قبل از هر چيز ما انسان هستيم و از به درد آمدن قلب ديگر انسان ها بايد ناراحت باشيم. اين اعلام حمايت ها مي تواند آغازش از سوي هنرمندان باشد."

وي در مورد ساخت آثار كوتاه و مستند از سوي هنرمندان ايراني در مورد مردم لبنان گفت: "حتماً بايد در اين خصوص اقداماتي صورت بگيرد. ساختن يك فيلم درباره مردم لبنان تاثير گسترده اي مي تواند در سراسر دنيا داشته باشد. البته حركات و موضع گيري هاي هنرمندان و سينماگران هعم هميشه در كانون توجه همگان است. يك سينماگر در حقيقت چيزي كم از يك سرگروه ندارد."