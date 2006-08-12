شكست غيرمترقبه منصوري قرچك در تبريز / پيروزي راه ساري برابر همشهري

به گزارش خبرنگار "مهر" درهفته هشتم ليگ برتر فوتسال باشگاههاي كشور روز جمعه 8 ديدار به انجام رسيد كه در مهمترين آن شن سا ساوه صدرنشين 5 هفته اخيرجدول رده بندي در ميان اعتراض هاي مكرر به داور ديدار نتيجه بازي 3 بر 2 افتاده خود در برابر علم و ادب مشهد را تبديل به پيروزي 5 بر 3 نمود ، راه ساري داربي خانگي شمال را از فجرقائم گلوگاه با نتيجه 6 بر5 به سود خود به پايان برد.

شهيد منصوري قرچك با پذيرفتن شكستي غيرمترقبه دربرابر سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي با نتيجه 6 بر4 از رده سوم به رده پنجم جدول سقوط كرد و تام ايران خودرو با شكست 7 بر 3 راه آهن به رده سوم تكيه زد.

همچنين ديدارتيمهاي پست اصفهان در برابر ارم كيش قم با نتيجه 3 بر 1 به سود تيم اصفهاني خاتمه يافت ، دانشگاه آزاد اسلامي با 2 گل از سد هيات فوتبال گيلان گذشت و در بازي استقلال و صدراي شيراز دو تيم با تساوي 1 بر1 امتيازات را تقسيم نمودند .

تا پايان هفته هشتم شن سا ساوه يا 22 امتيازصدرنشين است ، راه ساري با يك بازي كمتر و 18 امتياز در جايگاه دوم قرار دارد و تام ايران خودرو با كسب 16 امتياز سوم است .

