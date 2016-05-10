۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۳۶

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند:

سه گفتمان مهدویت در دبیرستان‌های نهاوند برگزار شد

نهاوند- کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند از برگزاری سه گفتمان مهدویت در دبیرستان‌های نهاوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان علی ترکاشوند، گفت:بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با معاونت تربیتی اداره آموزش‌وپرورش شهرستان نهاوند سه گفتمان دینی با موضوع مهدویت و انتظار، از طول عمر امام زمان، و ضرورت وجود امام در نظام هستی در دبیرستان‌های نهاوند برگزارشده است.

وی در ادامه گفت: این گفتمان‌ها در دبیرستان‌های نمونه دولتی امام علی (ع)، دبیرستان پسرانه مبتکران و دبیرستان دخترانه نیک اندیشان نهاوند در روز پنجشنبه برگزارشده است.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند در خاتمه افزود: حجت‌الاسلام حسین مولوی از مبلغین متخصص در حوزه مهدویت در این مراسم در جمع دانش آموزان به ارائه مباحث و مطالب مرتبط با موضوع پرداخت.

گفتنی است که در این نشست‌ها به ۶۵سؤال کتبی دانش آموزان پاسخ داده شد.

