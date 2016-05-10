به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان علی ترکاشوند، گفت:بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با معاونت تربیتی اداره آموزش‌وپرورش شهرستان نهاوند سه گفتمان دینی با موضوع مهدویت و انتظار، از طول عمر امام زمان، و ضرورت وجود امام در نظام هستی در دبیرستان‌های نهاوند برگزارشده است.

وی در ادامه گفت: این گفتمان‌ها در دبیرستان‌های نمونه دولتی امام علی (ع)، دبیرستان پسرانه مبتکران و دبیرستان دخترانه نیک اندیشان نهاوند در روز پنجشنبه برگزارشده است.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند در خاتمه افزود: حجت‌الاسلام حسین مولوی از مبلغین متخصص در حوزه مهدویت در این مراسم در جمع دانش آموزان به ارائه مباحث و مطالب مرتبط با موضوع پرداخت.

گفتنی است که در این نشست‌ها به ۶۵سؤال کتبی دانش آموزان پاسخ داده شد.