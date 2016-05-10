به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمیترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي طي سخناني در آیین افتتاحیه اجلاس نخبگان و اساتید دانشگاههای ایران و جهان عرب با عنوان «گفتوگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب» كه صبح امروز، ۲۱ اردیبهشت ماه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، گفت: خدای بزرگ را شاکرم از اینکه در شرایط پیچیده جاری در جهان اسلام، نخبگان و دانشگاهیان ایرانی و عربی از مسیر گفتوگوهای فرهنگی فرصتی را فراهم ساختهاند تا به درک مشترک در یافتن راههای توسعه و تقویت ارتباطات و تعاملات هرچه بیشتر فرهنگی و علمی میان دو ملت بزرگ ایرانی و عربی به عنوان دوبال حیاتی فرهنگ و تمدن اسلامی برسند.
وي با اذعان اینکه روابط فی مابین ایرانیان و عربها به هزاره اول پیش از میلاد مسیح برمیگردد، گفت: ایرانیان و عربها همواره در طول تاریخ گذشته جدانشدني از پیکره امت اسلامی بوده و در منطقه جغرافیایی مشترکی زندگی کردهاند که به عنوان قلب عالم قدیم شناخته میشود؛ روابط فی مابین دو ملت به هزاره اول پیش از میلاد مسیح برمیگردد که شامل روابط سیاسی و بازرگانی و تعامل فرهنگی و تمدنی ميشود.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: این منطقه جغرافیایی شاهد بروز تمدنهای بزرگی بوده که در کنار هم زندگی کرده، گفتوگو کرده و رقابت کردهاند و نیز با هم به جنگ پرداخته و عاقبت به تفاهم رسیدهاند.
وي همچنین، افزود: از جمله این تمدنها میتوان به تمدن اسلام، بابل و نینوی، و سپس ممالک هخامنشی، آرامی و عربی اشاره کرد.
ابراهیمیترکمان با اذعان اینکه دو ملت ایران و عرب نقش محوری در ساختن تمدن اسلامی ایفا کردهاند، گفت: تمدن اسلامی در طول ده قرن از گسترش یافتن و رشد کردن، خود تعداد زیادی از اقوام مسلمان را دربر میگرفته است که در قارههای آسیا، افریقا و اروپا پراكندهاند؛ همه این اقوام در غنی ساختن این تمدن سهیم بودند اما در این میان، دو ملت ایران و عرب نقش اصلی و محوری را ایفا میکردند.
وي ادامه سخنان خود، یادآور شد: از قرن اول هجرت، ایران با همه گستردگی خود در شرق و شمال، وارد جرگه تمدن و فرهنگی شد که آیین بلند اسلام با همه محتوای انعطاف پذیر و تسامحبخش، آن را فراهم ساخته بود.
ابراهیمیترکمان اذعان كرد: در جستوجوی اسامي انديشمندان نامدار اسلامي قرون مختلف به اسامی مراكز تمدني و فرهنگي برميخوريم که زادگاه آنان بود. اساطير شهيري چون بغدادي، اصفهاني، حلبی، شیرازی، تبریزی، همدانی، بخاری، طبری، طرابلسی و ...؛ بنابراين سطح همدلی و همفکری آنان بسیار بالاست و اینکه نقش این منطقه جغرافیایی و گستره تمدنی در همه زمینههای علمي، ممتاز و برجسته است.
توجه و اهتمام ایرانیان به زبان عربی/ عربي؛ زبان قرآن كريم و علوم قرآني
وی با تأکید بر اینکه شهر اصفهان در مرتبه دوم پس از بغداد که پایتخت دولت اسلامی به مدت پنج قرن بود، میآید گفت: ما شاهد خيزش دانشمندان يگانهاي از سرزمين فارس هستيم كه سهم بسزایی در زمینههای مختلف دانش چون قرآن کریم، روایت، زبان، ادبیات، تاریخ، جغرافی، سفرنامه، فلسفه، منطق، نجوم، حساب، طب، شیمی و ... داشتهاند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از بخاری، مسلم، ترمذی، کلینی، طبری، مسکویه، رازی، زمخشری، سیبویه، ابن خالویه، جرجانی، خوارزمی، فیروزآبادی، ثعالبی، بیضاوی، اصطخری و ناصر خسرو ... و هزاران دانشمند دیگر به عنوان دانشمندان سرشناس در دوران خود ياد كرد.
رئيس سازمان فرهنگ در ادامه، گفت: طی چهارده قرن گذشته، مساجد، موزهها، مدارس و کتابخانهها به صورت مراکز فعال فرهنگی عمل میکردند كه در این بُرهه زمانی عنایت و توجه ویژه ایرانیان نسبت به زبان عربی همچنان ثابت مانده است، زیرا آنها اذعان دارند که این زبان دارای مرتبه و جایگاه خاصی است و علت این امر هم آن است که زبان عربی زبان قرآن کریم و علوم قرآن است.
وي با تأکید بر اینکه گرایشها و رفتارهای غرب زده نتوانستند جلوی توجه و اهتمام ایرانیها به زبان عربی را بگیرند، گفت: ایرانیان از افتادن در دام تغيير حروف و رسم الخط زبان، از عربی به لاتین، نجات پیدا کردند و آن گونه که دیگران گرفتار این دام شدند، به دام نیفتادند، زیرا این امر موجب منسوخ شدن میراثی ریشه دار که عمر آن به بیش از یک هزار سال میرسید، میشد.
وجود بيش از دو میلیون کتاب خطی به زبان عربی در ايران اسلامي
ابرهیمیترکمان افزود: ایران امروز، متجاوز از دو میلیون کتاب خطی به زبان عربی دارد که شامل زمینههای مختلف علوم و معارف هستند. روابط ایران و عرب طی قرنهای زیادی، دارای مشترکات و عناصر مشترک بوده و هماهنگی و تفاعل میان آنها برقرار بودهاست؛ این واقعیت علیرغم همه تنشهای موقت که گاهی بروز پیدا کرده، ادامه یافته است.
وي در ادامه سخنان خود، عنوان کرد: با توجه به تعاملات علمي و فرهنگي غني گذشته، امروز تمدن نوين اسلامي جز با مساعي ايراني و عربي شكل نميگيرد كه در اين راستا، لازم است تا به سمت و سوي همافزايي و تجميع ظرفيتهاي گسترده جهان اسلام پيش برويم.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وظيفه دانشگاهيان، فرهيختگان و انديشمندان ايران و عرب جهت توسعه همكاريهاي علمي و فرهنگي في مابين، تأكيد كرد و گفت: ظرفيتهاي وسيع را هم اكنون به دليل دخالت بيگانگان و ايجاد تفرقه و تشتت در گستره جهان اسلام، نهفته مانده است، بنابراين وظيفه دانشگاهيان، فرهيختگان و انديشمندان ايران و عرب است كه با پي نهادن روش هاي روزآمد و بهينه زمينه را جهت نزديكي و همكاري علمي فرهنگي فرآهم آورند.
رئيس سازمان فرهنگ، ادامه داد: امروز، مسئله گفتوگوی ایران و عرب را به این جهت مطرح میكنيم كه بتوانیم از طریق آن، صفوف خود را فشرده و محکم سازیم و جلوی از هم گسیختگی آن را بگیریم.
وي تحقق گفتوگو ايران و جهان عرب را با هدف تقریب دیدگاهها در زمینههایي چون «تحکیم و تعمیق نکات مورد توافق طرفین در عرصههاي اندیشه ورزي، عقايد و فقه»، «پایهریزی نظام مطالعاتي و پژوهشي مشترك در زمینه تحقیق و نشر میراث مشترک»، «هماهنگی در تعاملات علمي و فرهنگي»، «هماهنگی نخبگان، دانشگاهيان و انديشمندان در عرصههاي علمي و فرهنگي» و همچنين، «راهکارهایی مثمرثمر در روند گفتوگوی ایران و عرب» عنوان كرد.
سازمان فرهنگ؛ پايگاه ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ابراهيميتركمان در ادامه سخنان خود، از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به عنوان مقر ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ضرورتهاي پيش گفته در باب لزوم احياي گفتوگو و تعامل دوباره بين ايران و كشورهاي عربي، ياد كرد.
وي ادامه داد: اين سازمان درصدد جلب همكاري كشورهاي عرب زبان براي تأسيس دبيرخانهاي است تا بهتر بتوان زمينه همكاري و تعامل و گفتوگو را دنبال كرد؛ در اين راستا، اقداماتي نيز صورت گرفته است كه از آن جمله ميتوان به برگزاري سه پيش نشست گفتوگوهاي فرهنگي با حضور اساتيد ايراني و عربي در كشورهاي قطر، تونس و لبنان اشاره كرد.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تأكيد بر همدلي و تشريك مساعي نخبگان و اساتید دانشگاههای ایران و جهان عرب، گفت: امروز، با برگزاري چهارمين نشست مشترك دانشگاهيان ايران و كشورهاي عربي با همکاری دانشگاههای ایران با میزبانی دانشگاه شهید بهشتی، اميدواريم با همدلي و تشريك مساعي نخبگان و اساتيد، زمينه لازم جهت برداشتنهاي قدمهاي بعدي در اين زمينه هموارتر شود.
بنابر اعلام این خبر، آيين اختتاميه اجلاس نخبگان و اساتید دانشگاههای ایران و جهان عرب با عنوان «گفتوگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب»، بعد از ظهر امروز، ۲۱ ارديبهشتماه با حضور دكتر علي اكبر ولايتي و اصحاب فرهنگي و نخبگان كشورمان و جهان عرب در محل دانشگاه شهيد بهشتي برگزار ميشود.
سلسله نشستهای «گفتوگوی فرهنگی با نخبگان جهان عرب» به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور نمایندگانی از ۱۰ کشور جهان از روز سهشنبه، ۲۱ اردیبهشتماه به مدت ۳ روز در تهران (دانشگاههای شهید بهشتی ـ علامه طباطبایی(ره)) و قم برگزار میشود.
