ادبيات عامل اصلي حفاظت از زبان و فرهنگ هاست

" فان ويسن " شاعر هلندي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود : نگراني درباره از دست رفتن زبان ها معطوف به همه ملت هاست. متاسفانه زبان هلندي هم زباني بين المللي نيست و من نگران اين هستم كه به تدريج با پيشرفت هايي كه در جهان رخ مي دهد و فرهنگ ها به سمت يكپارچگي حركت مي كنند، زبان هاي كوچكتر ارزش و جايگاه خود را از دست بدهند و زبان هاي مهم و درجه اول نقش اساسي را ايفا كنند و ساير زبان ها را از گردونه رقابت خارج سازند.

شاعر ملي هلند تصريح كرد : با اين وجود حركت هايي هم در مخالفت و مقابله با اين قضيه صورت مي گيرد. بايد گفت تا زماني كه افراد به نوشتن، چه به صورت نظم و چه به صورت نثر ادامه دهند به حيات اين زبان ها نيز كمك شده است.

وي نوشتن و ادبيات را مهم ترين عامل بازدارنده در نابودي زبان ها و فرهنگ ها توصيف كرد و ادامه داد : ادبيات مي تواند به اين مقاومت كمك شايان توجهي بكند. ادبيات موجب محافظت از زبان مي شود.

فان ويسن درخصوص وضعيت زبان فارسي در ترجمه هاي گوناگون گفت : من ترجمه هايي را كه از ادبيات فارسي خوانده و مي شناسم مربوط به ترجمه هاي انگليسي آنهاست. بنابراين اين خطر وجود دارد كه ما شناخت نسبت به يكديگر را نه بطور مستقيم از طريق زبان هاي خود، بلكه از طريق ديگر زبان ها - همان زبان هاي فراگير - بشناسيم و به يگديگر مرتبط شويم. اين امر براي ارتباط و حيات زبان ها بسيار خطرناك است.