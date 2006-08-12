انتزاع شركت حمل و نقل خليج فارس و الحاق به شركت بازرگاني دولتي

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، هيئت وزيران در جلسه مورخ8/5/1385 بنا به‌پيشنهاد شماره3592/1 مورخ4/2/1385 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود: شركت حمل و نقل بين‌المللي خليج فارس (شركت حمل و نقل بين‌المللي گندم و آرد سابق) از زير مجموعه شركت مادر تخصصي سازمان غله كشور (در حال تصفيه) منتزع و به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران ملحق و ارزش سرمايه‌گذاري مربوط براساس ارزش اسمي منتقل مي‌گردد.