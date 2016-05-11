به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی که برای بازی با صبای قم ابقا شده ممکن است با ذوب آهن در فینال مسابقات حذفی هم روی نیمکت استقلال باشد اما چه او باشد یا نباشد، استقلال برای آن دیدار مشکلات خاص خودش را دارد.

استقلال برای آن دیدار سجاد شهباززاده و البته خسرو حیدری را به دلیل محرومیت همراه نخواهد داشت، از سوی دیگر روز سه شنبه عنوان شد که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی گزارش داوری دیدار استقلال با تراکتورسازی ممکن است سید مهدی رحمتی را هم به دلیل درگیری با سرمربی حریف بین یک تا سه جلسه محروم کند که این محرومیت در صورت تصویب رحمتی را از حضور در فینال حذفی ایران دور می‌کند.

استقلال البته مشکل دیگری هم دارد و آن هرائر مگویان است که در همان تاریخ برگزاری فینال حذفی، با تیم ملی فوتبال ارمنستان در «فیفا دی» بازی دارد و همراه استقلال نخواهد بود.

البته بخش بین الملل استقلال می کوشد تا اجازه مگویان را برای حضور در ایران بگیرد اما مشخص نیست که پاسخ سرمربی تیم ملی ارمنستان و فدراسیون فوتبال این کشور چه خواهد بود.

اگر مگویان و رحمتی در این دیدار غایب باشند، استقلال روز بسیار سختی را مقابل ذوب‌آهن چه با مظلومی و چه بدون او خواهد داشت.