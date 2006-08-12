به گزارش خبرنگار مهر ازاردبيل ،مصطفي كربلايي در جمع خبرنگاران استان با اعلام اين مطلب افزود:درجهت سياست دولت مبني بركاهش تصدي گري 50 درصد حمل ونقل شهري در طول برنامه چهارم توسعه تعاوني هاي فعال استان ها واگذار مي شود تا اين امر با مطلوبيت خاص دنبال شود .

وي سهم بخش تعاون از اشتغال‌زايي را در طول برنامه چهارم 2 ميليون و 400هزار نفر از فرصت شغلي عنوان و خاطرنشان كرد :امسال با توجه به پيش بيني ها قرار است 355هزار شغل در بخش تعاوني ايجاد شود كه سهم استان اردبيل 344 فرصت شغلي است.

وي با ابراز نگراني و تاسف از خروجي 20 درصدي بانك ها در زمينه ارائه تسهيلات ازمحل بنگاههاي كوچك و زود بازده گفت :درحالي كه خروجي بانك هاي در كشور 20درصدي است ميانگين خروجي بانك ها دراستان اردبيل كمتر از 2درصد است كه اين مسئله جاي نگراني دارد.

وي سهم بخش مسكن تعاوني ها را درطول برنامه چهارم 5/1ميليون واحد مسكوني اعلام كرد و گفت :امسال بيش از 100 هزار واحد مسكوني توسط تعاوني احداث مي شود كه 819 دستگاه آن سهم استان اردبيل است و تعاوني هاي مسكن به ازاي هرواحد مسكوني دردست احداث 50 ميليون ريال تسهيلات بابهره مناسب بانكي دريافت مي كنند.

رئيس هيئت مديره صندوق تعاون كشور از راه اندازي صندوق تعاون در تمام شهرستان هاي خبرداد وگفت :تعاوني هاي فعال دركشور جهت دريافت وام سرمايه در گردش خود از محل اعتبارات صندوق تعاوني كشوراز 3 درصد يارانه برخوردار مي شوند.

كربلايي باضروري خواندن احياء تعاوني ها راكد ونيمه فعال تصريح كرد :تا كنون 14هزار تعاوني راكد ونيمه فعال در كشور شناسايي شده اند و درتلاش هستيم نصف اين تعاوني هارافعال و نصف ديگر را نيز منحل اعلام كنيم .

وي درخصوص ادغام وزارت تعاون با وزارت كار افزود:با ابلاغ سياست اصل 44قانون اساسي از سوي مقام رهبري و مشخص شدن تكليف 25 درصدي تعاون در اقتصاد كشور نمايندگان خواستار وادغام وزارت تعاوني و كارطرح خودرا پس گرفته و اين امرمنتفي است.