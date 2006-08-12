هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه شرق يك ماه مهلت داد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، دبير خانه هيات نظارت بر مطبوعات، اعلام كرد اين هيات در اين جلسه كه در تاريخ 16/5/85 برگزار شد، براي سومين بار پرونده روزنامه شرق را مورد بحث و بررسي قرار داد و با عنايت به صدور بيش از 70 اخطار و تذكر به اين نشريه و با توجه به انتشار مطالب الحادي در اين روزنامه، انتشار مطالب تفرقه آميز مشتمل بر توهين به شخصيت هاي ديني، سياسي و ملي، انتشار مطالب مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، همچنين به منظور حمايت از انتشار نشريات، مقرر كرد به اين روزنامه مدت يك ماه مهلت داده شود تا نسبت به معرفي مدير مسئول جديد كه پس از تصويب هيات نظارت بر مطبوعات دقت بيشتري در انتشار مطالب داشته باشد، اقدام نمايد.

پرونده روزنامه شرق در اين مدت در هيات نظارت بر مطبوعات مفتوح خواهد شد.