نکاتی که پرسپولیس باید برای قهرمانی در لیگ برتر رعایت کند

مجتبی محرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط فعلی جدول رده‌بندی و حساسیت بازی‌‌‌های لیگ برتر گفت: پرسپولیس تیم دوست داشتنی و خوبی است که در نیم فصل دوم عملکرد خیلی خوبی داشته و توانسته خود را به صدر جدول برساند.

وی افزود: تا چندی پیش اینطور نبود که تفاضل گل بتواند قهرمان لیگ را تعیین کند و حالا که نوبت به پرسپولیس شد تفاضل گل تعیین کننده قهرمان لیگ است.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در رابطه با شانس قهرمانی سرخ پوشان تصریح کرد: از ابتدای فصل این تیم مشکلات زیادی را تجربه کرد، اما الان توانسته به چهره اصلی قهرمانی تبدیل شود. از دید من، پرسپولیس الان قهرمان است، اما خیلی ها معتقدند قهرمانی بدون جام معنایی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: پرسپولیسی ها باید در مسابقه پایانی عملکرد خوبی داشته باشند و از طرفی امیدوارم ذوب‌آهن هم بتواند برابر استقلال خوزستان به برتری برسد تا تیم برانکو قهرمان شود.

محرمی در پایان در پاسخ به این پرسش که پرسپولیسی برای قهرمانی به چه نکاتی باید توجه کنند، توضیح داد: به هرحال بازیکنان باید بدون استرس برای این بازی آماده شوند و آرامش خود را حفظ کنند. تمام تمرکزشان را روی قهرمانی بگذارند، از طرفی آنها باید از تک تک توپ‌هایی که در اختیار دارند، استفاده و برنامه ریزی کنند و نباید به راحتی از موقعیت هایی که به دست می آورند، بگذرند. اگر آنها این نکات را رعایت کنند، می توانند جام قهرمانی لیگ برتر را به دست آورند.