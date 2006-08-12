مرحله اول مستند "هوگو چاوز" به پايان رسيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مستند "هوگو چاوز" به تهيه كنندگي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي و معاونت سينمايي وزارت ارشاد به ابعاد شخصي و سياسي زندگي رئيس جمهور ونزوئلا مي پردازد.

همچنين مرحله نخست تصويربرداري اين مستند با بهره گيري از سه دوربين با پايان سفر دو روزه هوگو چاوز به تهران به اتمام رسيد و هم اينك عوامل اين پروژه مشغول ادامه تحقيقات و هماهنگي هاي لازم براي سفر به ونزوئلا هستند كه طبق برنامه ريزي قبلي، گروه توليد تا 45 روز آينده عازم كاراكس خواهند شد تا مرحله دوم تصويربرداري در ونزوئلا انجام شود.

عوامل توليد "هوگو چاوز" عبارتند از طراح پروژه، تدوين و كارگردان: محمدرضا اكبري، پژوهشگران: م. اكبري و محسن ظهوري، تصويربرداران: بابك كلانتري، روح اله بيگي و م. اكبري، عكاس: علي باقري، مجري طرح: سعيد لطفي، تهيه كننده: مركز گسترش سينماي مستند و تجربي.