شرايط ادامه تحصيل كارگران صنعت چاپ كشور فراهم شد

به گزارش مهر ، جلال ذكايي مدير كل دفتر امور چاپ معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ضمن اعلام اين خبر افزود : براساس اين تفاهم نامه كليه كارگران شاغل صنعت چاپ در سراسر كشوركه متقاضي ادامه تحصيل و دريافت مدرك ديپلم مي باشند با هماهنگي ادارات كل ارشاد استانها و نمايندگان موسسه آموزش از راه دور نسبت به ثبت نام و دريافت جزوات مربوطه اقدام مي نمايند و پس از گذراندن دوره و شركت در امتحانات پاياني ، موفق به دريافت ديپلم كار و دانش با گرايش چاپ مي شوند .

وي افزود : سرعت روزافزون رشد تكنولوژي و تغييرات و پيشرفت هاي سريع در صنعت چاپ دنيا نيازبه آموزش و فراگيري تكنيك هاي جديد در اين حوزه را اجتناب تاپذير كرده است .

مديركل دفتر امورچاپ معاونت فرهنگي خاطرنشان كرد : دفتر امورچاپ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي با تاكيد برضرورت ارتقاء سطح آموزش دست اندركاران چاپ در نظر دارد با برنامه ريزي مناسب واستفاده از نظريات كارشناسي صاحبنظران نسبت به گسترش گرايش هاي چاپ تا بالاترين مقاطع تحصيلي اقدام نمايد .