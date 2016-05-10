گفتگوی تلفنی وزرای خارجه روسیه و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزرای خارجه آمریکا و روسیه در یک تماس تلفنی درباره مسائل سوریه به تبادل نظر پرداختند.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در این تماس تلفنی با جان کری همتای آمریکایی خود بر همکاری های دو جانبه در برقراری آتش بس در سوریه تاکید کرد.

پیش از این ولادیمیر پوتین نیز در یک سخنرانی از همکاری های دو کشور روسیه و آمریکا در برقراری امنیت در سوریه استقبال کرده بود.

لاوروف خطاب به جان کری خواستار استفاده از گروههای بین المللی حامی صلح و امنیت در سوریه شد.

وزرای خارجی دو کشور در این گفتگوی تلفنی درباره مسائل مختلف خاورمیانه از جمله گفتگوهای فلسطین و اسرائیل و مسئله تنش های ایجاد شده در منطقه قره باغ صحبت کردند.