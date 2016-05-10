  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۳:۳۷

گفتگوی تلفنی وزرای خارجه روسیه و آمریکا

گفتگوی تلفنی وزرای خارجه روسیه و آمریکا

وزرای خارجه روسیه و آمریکا در یک گفتگوی تلفنی خواستار برقراری صلح و امنیت در سوریه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزرای خارجه آمریکا و روسیه در یک تماس تلفنی درباره مسائل سوریه به تبادل نظر پرداختند.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در این تماس تلفنی با  جان کری همتای آمریکایی خود بر همکاری های دو جانبه در برقراری آتش بس در سوریه تاکید کرد.

پیش از این ولادیمیر پوتین نیز در یک سخنرانی از همکاری های دو کشور روسیه و آمریکا در برقراری امنیت در سوریه استقبال کرده بود.

لاوروف خطاب به جان کری خواستار استفاده از گروههای بین المللی حامی صلح و امنیت در سوریه شد.

وزرای خارجی دو کشور در این گفتگوی تلفنی درباره مسائل مختلف خاورمیانه از جمله گفتگوهای فلسطین و اسرائیل و مسئله تنش های ایجاد شده در منطقه قره باغ صحبت کردند.

کد مطلب 3655608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها