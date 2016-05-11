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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۱۹

هیات عالی بنگلادشی از دانشگاه امیرکبیر بازدید کرد

هیات عالی بنگلادشی از دانشگاه امیرکبیر بازدید کرد

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه امیرکبیر از بازدید هیات عالی بنگلادشی از این دانشگاه خبر داد و گفت: این هیات متشکل از نمایندگان پارلمان بنگلادش و اتاق بازرگانی این کشور بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک نادری در این خصوص گفت: با توجه به اینکه در کشور بنگلادش دانشگاه فنی وجود ندارد، بنابراین در این بازدید مسئولان کشور بنگلادش خواهان کمک دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای راه اندازی دانشگاه فنی در این کشور بودند.

وی افزود: همچنین این هیات با بازدید از دستاوردهای علمی و آموزشی دانشگاه تاکید داشتند تا در حوزه های ماهواره، مهندسی پزشکی و غیره با دانشگاه صنعتی امیرکبیر همکاری کنند.

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: قرار است مسئولان کشور بنگلادش سفر دیگری به این دانشگاه داشته باشند و علاوه بر بازدید مجدد از دانشگاه نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری اقدام کنند.

نادری اضافه کرد: ایران جزء کشورهای پیشرفته آسیا بشمار می رود بنابراین می تواند از این ظرفیت، پتانسیل و توانایی علمی برای همکاری با دیگر کشورهای آسیایی استفاده کند.

کد مطلب 3655721

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