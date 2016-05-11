به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تویی که نمی‌شناختمت» شامل خاطراتی از زندگی شهید حاج صادق عبدالله‌زاده به تازگی با تدوین مهدی خدادادی توسط نشر فاتحان منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب به سفارش کنگره شهدای اصناف کشور تالیف و چاپ شده است.

این کتاب ۸۰ خاطره از این شهید را شامل می‌شود که دو خاطره اولش، «حاج صادق به روایت رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای» و «پیام دکتر چمران پیرامون شهادت حاج صادق عبدالله زاده» هستند.

خاطره «لوطی پسند» را از این کتاب می‌خوانیم:

جوان که بود، خیلی ها از او حساب می بردند. برادرش هم مانند خودش بود. اصلا هر جا اسم جلال و علی می آمد، همه حساب کار دستشان می آمد. جلال لوطی بود، علی هم بوکسور. علی مقام کشوری داشت.

جلال و علی عاشق مرام حاج صادق شده بودند. حاج صادق دست به جیب بود. از صدقه سر وجودش، در محل کسی مشکل مالی نداشت. همین مرام حاج صادق، جلال و علی را جذب خودش کرده بود. حاج صادق مرامش لوطی پسند بود. انقلاب که شد، جلال حاج صادق را کمتر در محل می دید. تا این که جنگ شروع شد.

جلال راننده اتوبوس شرکت واحد شده بود. جنگ بود، جلال ماموریت داشت تا رزمنده‌ها را به جبهه ببرد. آن جا بود که دوباره حاج صادق را دید. جلال که دوباره حاج صادق را پیدا کرده بود، با خود گفت: «بار دیگر که به جبهه بروم، حتما به دیدنش می روم.»

ولی این بار به او ماموریت دادند که به هوابرد شیراز برود و وقتی که برگشت، خبر شهادت حاج صادق را شنید.

این کتاب با ۱۴۶ صفحه مصور و قیمت ۷۰ هزار ریال منتشر شده است.