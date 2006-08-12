۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۲۷

طي 3 ماه آينده

فعاليت اولين شركت خصوصي تاكسيراني تهران آغاز مي شود

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران اعلام كرد: طي 3 ماه آينده اولين شركت خصوصي تاكسيراني آغاز به كار خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، حسين تيموري كرماني گفت: اولين شركت خصوصي تاكسيراني طي 3 ماه آينده به صورت تلفني و بي سيم با نرخ مصوب شوراي اسلامي شهر تهران ، آغاز به كار خواهد كرد.

وي تصريح كرد: شركت هاي خصوصي تاكسيراني طي ابلاغيه اي كه در اختيار آنها قرار داده شده است موظف هستند براي تامين خودروهاي مورد نياز حتما از خودروهاي دوگانه سوز بهره برداري كنند.

تيموري كرماني خاطرنشان كرد: متاسفانه تاكنون شركت هاي خصوصي نتوانسته اند براي تهيه خودروهاي دوگانه سوز از كارخانه هاي توليدي خودروساز داخل كشور به نتيجه اي مطلوبي برسند ، لذا احتمال مي رود براي تامين خواسته هاي خود ، خودروهاي دوگانه سوز از كارخانه هاي توليدي خودروساز خارجي تهيه كنند.

