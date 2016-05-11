به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه سی و سومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، از ۲۲ تا ۲۸ اردیبهشت ماه در مصلای بزرگ امام خمینی با حضور نمایندگان بیش از ۷۵کشور جهان در دو رشته حفظ کل و قرائت برگزار می‌شود گفت: امسال ۱۳۰نفر از حافظان و قاریان جهان اسلام، شامل ۵۷ حافظ کل، ۵۷ قاری و ۱۶ حافظ روشن‌دل در این مسابقات به رقابت می پردازد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: در مسابقات امسال از قاره آفریقا ۳۲ کشور، قاره آسیا ۲۳ کشور، قاره اروپا۲۰ کشور، قاره آمریکا ۲ کشور و قاره اقیانوسیه ۱ کشور حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت تخصصی و فنی این دوره از مسابقات بر عهده ۱۷ داور خواهد بود گفت: ۱۰ داور خارجی و ۷ داور ایرانی به همراه ۵ نفر اعضای هیئت رئیسه داوران، داوری این دوره از مسابقات را مدیریت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام محمدی اضافه کرد : آیین افتتاحیه سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم ساعت ۱۷ تا ۱۹ عصر امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه با حضور دکتر علی لاریجانی ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، مسئولان کشوری و لشکری ، نمایندگان مجلس و جامعه قرآنی کشور برگزار می شود.

رئیس ستاد عالی مسابقات بین المللی قرآن کریم ادامه داد : رقابت های مسابقات بین المللی قرآن کریم از روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در مصلی تهران برگزار می شود و بازدید برای عموم مردم آزاد است.