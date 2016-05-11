۹۹ درصد روستاهای دشتی از آب آشامیدنی سالم برخودار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی صبح چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان دشتی اظهار داشت: در حال حاضر در شهر خورموج دو مخزن پنج هزار متر مکعبی برای ذخیره آب شهر وجود دارد که با توجه به جمعیت ساکن نیاز به احداث یک مخزن 10 هزار متر مکعبی دیگر دارد.

وی افزود: در شهر کاکی نیز با بهره برداری از مخزن پنج هزار متر مکعبی در سال گذشته تا چند سال آینده و با نرخ رشد جمعیتی پیش بینی شده نیاز آن برطرف شده است.

بردستانی با بیان اینکه در شهر شنبه نیز به احداث یک مخزن دو هزار و۵۰۰ متر مکعبی نیاز است، تصریح کرد: کشاورزان نسبت به هشدارهای جهاد کشاورزی و پیشگیری از حریق های انسان ساخت توجه کنند.

وی بیان کرد: مردم باید به‌صورت ضابطه‌مند آب را در کشاورزی و مصارف خانگی مصرف کنند.

بردستانی خاطر نشان کرد: ۸۵ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است اما بازگشت سرمایه در این بخش متناسب با هزینه‌ها نیست که می‌طلبد کشاورزان به کمک جهاد کشاورزی نسبت به اصلاح کشت توجه بیشتری کنند.

وی به عملکرد مدیریت بحران شهرستان در سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در سال ۹۴ شش جلسه برگزار شد که خروجی آن ۲۱ مصوبه بوده که ۱۹ مصوبه آن اجرا شده است.

بردستانی، تشکیل ستاد مدیریت بحران شهرداری‌ها، اعلام و احصا نیازمندی‌ها و اولویت‌های مدیریت بحران شهرستان، لایروبی و بازگشایی پل‌های درون و برون شهری، نوسازی و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی برای موقع اضطراری و انجام مانور نقطه صفر امداد و نجات جاده‌ای را از مهمترین این مصوبات در سال گذشته عنوان کرد.