به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب «درباره هنر» گفت - نوشته هایی در فلسفه هنر و مباحث هموند، اثر آیت الله علی اکبر رشاد، منتشر شد.

کتاب درباره هنر را با اندکی تسامح باید اثری در حوزه ی فلسفه هنر قلمداد کرد. در این اثر از منظر فلسفی و با رویکردی برخاسته از اندیشه دینی، به مباحثی چون حقیقت هنر و نسبت و مناسبات آن با دین، جایگاه هنر در جغرافیای معرفت، نسبت هنر و ارزش، رمزگرایی و نمادورزی هنر، قرآن و استخدام روایت هنری و هنر پرستشگاهی، ‌ پرداخته شده و از بسیاری از موضوعات حوزه فلسفه هنر سخن به میان آمده است. همچنین در برخی فصول، به پاره ای مباحث –مانند فقه هنر –که به نگاه اولی، از سنخ فلسفه هنر نیستند نیز پرداخته شده؛ اما آن مقال هم حاوی الگویی است برای تأسیس مبانی فقه هنر؛ بدین سان نسبتی با فلسفه هنر به معنی گسترده آن یافته است.

پژوهش مذکور، نتيجه تلاش علمي محقق ارجمند جناب آیت الله علی اکبر رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي است كه در گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی، سامان يافته و به تازگی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر شده است.

مؤلف در بخشی از مقدمه کتاب خود، به معرفی فصول مختلف این کتاب پرداخته و چنین نگاشته است:

دفتري كه پيش رو گشوده داريد، از هفت مبحث به ‌شرح زير فراهم آمده است:

۱. حقيقت هنر و نسبت و مناسبات آن با دين.

۲. جايگاه هنر در جغرافياي معرفت.

۳. هنر و ارزش.

۴. درباره ‌ي فقه هنر.

۵. هنر؛ رمزوَرزي و نمادگرايي.

۶. قرآن و روايت هنري.

۷. هنر پرستشگاهي.

اين مطالب در ظرف سنوات متمادي و برحسب شرايط مختلف، اينجا و آنجا ارائه شده ‌اند، این امر می ‌تواند موجب اندکی تکرار و تهافت نیز باشد؛ بخش ‌هايي از مباحث کتاب به ضميمه ‌ي مباحث ديگري، در سال ۱۳۷۵، به‌ مناسبت كنگره ‌ي شعر حوزه، در قالب رساله ‌اي با نام «شهود و شيدايي» از سوي مؤسسه‌ ي انتشاراتي اطلاعات منتشر شده بود و اكنون سال‌ هاست نسخه‌ هاي آن ناياب گشته است؛ ازاين‌ رو بنا به اصرار برخي دوستان و به اهتمام جناب آقاي اميرحسين حيدري و با همت آقا حامد رشاد، به ‌صورت كنوني سامان يافته، آماده ‌ي عرضه گرديده است.

با اندكي مسامحه، اين كتاب را بايد اثري در حوزه‌ ي فلسفه ‌ي هنر قلمداد كرد. فلسفه ‌ي هنر به بررسي مباحثي از قبيل مطالب زير مي ‌پردازد:

يكم) چيستايي (ماهيت) هنر؛

دوم) چهايي (مؤلفه ‌ها) هنر؛

سوم) سرشت و صفات هنر؛

چهارم) هستي ‌شناسي هنر؛

پنجم) معرفت ‌شناسي هنر؛

ششم) روش ‌شناسي مطالعه‌ ي هنر؛

هفتم) طبقه ‌بندي و گونه‌ شناسي هنر؛

هشتم) نسبت و مناسبات انواع مقولات هنري با يكديگر؛

نهم) ازآيي هنر (آبشخورها و مناشي)؛

دهم) ازآني هنر (سنخه ‌شناسي/ هويت ‌شناسي)؛

يازدهم) كجـايي هنر (نسبت و مناسبات هنر با عناصر وجه نرم‌ افزاري حيات بشر، مانند دين، علم و معرفت، فرهنگ، اخلاق، و...)؛

دوازدهم) برينگي و زيرينگي هنر؛

سيزدهم) آيين ‌وري (روشمندبودن يا نبودن) و ياساگري (قاعده‌ پردازبودن يا نبودن) هنر؛

چهاردهم) آيين ‌شناسي هنر (اصول و قواعد حاكم بر هنر)؛

پانزدهم) چرايي (علت‌ شناسي)؛

شانزدهم) برايي (غايت ‌شناسي) هنر؛

هفدهم) آينده ‌پژوهي هنر؛

گفتني است كتاب "درباره هنر" گفت - نوشته هایی در فلسفه هنر و مباحث هموند، اثر آیت الله علی اکبر رشاد با قيمت ۱۲۰۰۰ تومان در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه کنند.