منوچهر صهبایی که پیش از این مدیریت هنری و رهبری ارکستر سمفونیک تهران را عهده‌دار بوده درباره روند پژوهش‌های موسیقایی خود به خبرنگار مهر گفت: در ماه‌های اخیر بیشتر اوقات خود را در تهران می گذرانم و عمدتا مشغول کارهای پژوهشی و تدریس در حوزه های مختلف هستم. همچنین با توجه به سابقه چندین ساله حضورم در اروپا بنا به دعوت تعدادی از مراکزی که در مدت اقامتم با آنها همکاری داشتم هر از چندگاهی برای اجرای برنامه به اروپا سفر می کنم، اما مدتی است عمده تمرکزم را بر حضور و فعالیت در کشورم گذاشتم.

وی در پاسخ به اینکه آیا بعد از شورایی شدن ارکسترهای دولتی دعوتی برای حضور دوباره در ارکستر سمفونیک تهران داشته یا خیر، توضیح داد: تا امروز که با شما صحبت می کنم هیچ گونه دعوتی برای حضور من در این مجموعه به عنوان رهبر مهمان انجام نگرفته است. البته با توجه به شرایطی که این مجموعه طی ماه های اخیر داشته بعید می دانم با این فضا بتوانم حضور موثری داشته باشم.

این رهبر ارکستر ادامه داد: طی مدتی که به عنوان رهبر ارکستر و یا مدیر هنری در مجموعه ارکستر سمفونیک تهران فعالیت می کردم تمام تلاش خود را انجام دادم که این مجموعه با چنگ و دندان حفظ شود و خوب یادم می آید که مشکل آن روزهای ارکستر به هیچ عنوان مرتبط با مشکلات اداری نبود بلکه مشکلات در حوزه نوازندگان بود که ماجرا را به سمتی هدایت کرد که کار کردن بسیار مشکل شد و البته دیدیم که عواقب این فضای به وجود آمده چه مشکلاتی را برای مجموعه ارکسترها فراهم کرد.

صهبایی با ابراز تاسف از شرایط این روزهای ارکستر سمفونیک تهران گفت: سال ۹۳ از سوی دوستان خواسته شد که در مجموعه جدید ارکستر سمفونیک تهران حضور داشته باشم و بنده از همان اول که وارد این مجموعه شدم برنامه کاملی را در قالب مدیر هنری و رهبر ارکستر ارائه دادم که فکر می کنم برنامه بسیار منظمی هم بود، اما نمی‌دانم چه شد که دوستان به یکباره تصمیم دیگری گرفتند و ماجرا به سمتی هدایت شد که به شدت من را ناراحت کرد. به هر ترتیب من بعد از این اتفاق به آقایان گفتم کاری که شما انجام دادید، کار درستی نیست و مطمئن باشید شرایط آنگونه که شما فکر می کنید پیش نخواهد رفت.

رهبر اسبق ارکستر سمفونیک تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود توضیح داد: طی مدتی که در بدنه ارکستر سمفونیک تهران حضور داشتم تمام تلاشم را کردم تا کارها به درستی انجام گیرد اما متاسفانه شرایط به گونه دیگری رقم خورد و البته چون بنده چندان اهل گفتگوهای ریز و درشت مطبوعاتی نیستم به گونه‌ای فضاسازی شد که گویی در گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده است. به هر حال از آن روزها مدت زمان زیادی گذشته است و امروز امیدوارم هرچه زودتر اتفاقات بهتری برای مجموعه ارکسترها بیفتد.

وی در پایان صحبت‌هایش درباره شورایی شدن ارکستر ها نیز تصریح کرد: موضوع شورایی شدن ارکسترها مساله جدیدی در نحوه مدیریت ارکسترها نیست چراکه در گذشته نیز شورایی به نام شورای نظارت ارکسترها وجود داشت که بر عملکرد ارکسترها نظارت داشت و هر ماه یک بار هم دوستانه جلسه ای ترتیب داده می شد و کارها جلو می رفت. به اعتقاد من این مشکلی نیست که چند نفر در یک محیط مشترک بخواهند درباره مساله ای چون ارکسترها اظهار نظر کنند، به طور حتم اگر این نظرات به درد بخور باشد نکته خوبی است و اگر هم نباشد این فضا وجود دارد که بتوان درباره آن بحث کرد.