نمایشگاه تک اثر و هفت اقلیم در موزه ملک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم سید مجتبی حسینی مدیر موزه ملی ملک گفت: در تالار تک اثر نسخهای از شاهنامه فردوسی به شیوه چاپ سنگی، اثر میرزا علی قلی خویی به نمایش گذاشته شده است، نمایش این اثر به ما نشان میدهد که چگونه یک هنرمند ایرانی دستان خود را با ابزار نوآمده چاپ دستی هماهنگ میکند و میراث کتابآرایی نوین ایران را برای آیندگان به یادگار میگذارد.
وی ادامه داد: همچنین نمایشگاه هفت اقلیم نیز با نمایش صفحاتی از کتاب مسالکالممالک رونمایی میشود، این کتاب اثری از ابواسحاق محمد استخری است که از افتخارات متون باستانی ما محسوب میشود زیرا از جمله متونی است که نشان میدهد ایرانیان به کرویت زمین اعتقاد داشتهاند؛ موضوعی که ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی نیز به آن در آثار خود اشاره کرده است. دانشمندان ایرانی با همین دیدگاه هفت اقلیم خود را ترسیم کردهاند که امروز ما نیز این عنوان را برای نمایشگاه کتاب «مسالکالممالک» انتخاب کردهایم. کتابخانه ملی ملک کوشش کرده است در این دو نمایشگاه نشان دهد که یک کتاب چگونه قابلیت تبدیل شدن به نمایشگاه را دارد.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین علی اکبر حسینی به مناسبت جشن میلاد امام حسین(ع) درباره خودشناسی در اسلام گفت: قرآن کتاب انسانشناسی است. اگر انسان بخواهد خود را بشناسد یکی از راهها این است که کتاب قرآن را مطالعه کند. فراز و نشیب زندگی انسان، خلق و خوی زشت و زیبای انسان و شیوه تربیت انسان و اهداف او همه در قرآن بیان شده است.
وی افزود: به گفته قرآن انسان موجودی است که هنگامی که چیزی به او میرسد آن خیر را از دیگران دریغ میکند و هنگامی که شر و ضرری به او می رسد بسیار بیتابی میکند. این طبع نخستین انسان است و همه میتوانند این موضوع را در راه و رفتار خود و دیگران ببینند. از سوی دیگر قرآن کسانی که اهل نماز هستند را از زشتی چنین رفتاری مصون میداند. اینها نمونه آیاتی در قرآن است که میتواند راههای خودشناسی را به ما نشان دهد و اگر کسی بخواهد خود را بشناسد میتواند به آنها رجوع کند.
پس از این سخنرانیها آیین رونمایی از کتاب سکههای ایران اثر بهرام علاءالدینی برگزار شد. بهرام علاءالدینی درباره این کتاب گفت: خوشحالم که همزمان با میلاد امام حسین(ع) این کتاب رونمایی میشود، کتابی که حاصل ۴۹ سال جمعآوری سکه از سوی من است. در این سالها من برای جمعآوری سکه بارها به سفرهای طولانی رفتم تا بتوان کمیابترین سکههای تاریخ ایران را تهیه کنم. به همین دلیل موفق شدهام تقریبا از همه حکومتهای حاکم در ایران از هخامنشی تا کنون سکههایی جمعآوری کنم.
وی ادامه داد: این کتاب سکههای ایران از طاهریان تا خوارزمشاهیان نام دارد که با سکههای دوران حکومت امام رضا (ع) آغاز میشود. این سکهها دارای شش مکن ضرب هستند که از میان آنها سمرقند و مرو جز ایران نبوده و اصفهان، فارس، محمدیه و نیشابور در ایران هستند. پس از این سکهها نیز سکههای ۲۳ سلسله حکومتی در ایران معرفی شدهاند.
ادامه این برنامه عبدالمجید شریفزاده رئیس موزه ملی فرش درباره موضوع سرو در هنر ایران گفت: بررسی سرو در هنر ایران بسیار موضوع مفصلی است که میتواند تبدیل به کتاب شود. سرو نقشی بسیار قدیمی است که به عنوان یکی از نمادهای فرهنگ ایرانی در نقش و نگارههای بسیاری دیده شده است.
وی افزود: وقتی از سرو صحبت میکنیم در واقع از درخت حرف میزنیم موجودی که در فرهنگهای مختلف یکی از مهمترین نمادها محسوب میشود. به عنوان مثال درخت زندگی یکی از این نمادها است که در هر فرهنگی شکل مختلفی دارد، در مصر به شکل نخل دیده میشود، در یونان زیتون است و در ایران سرو به عنوان این نماد انتخاب شده است.
او با اشاره به اینکه درخت در همه جنبههای فرهنگ ایرانی اهمیت بسیار داشته عنوان کرد: در زبان فارسی واژه پردیس به معنای بهشت وجود دارد که در فارسی باستان یک عبارت دوبخشی به معنای فضایی با درختانی در پیرامون معنا میدهد؛ به این ترتیب حتی مکانی مانند بهشت نیز از نظر ایرانیان با درخت پیوند خورده است. این موضوع ما را به نمونههای مختلف درخت در ایران می رساند. درخت در ایران ویژگیهای مثبت بسیاری دارد.
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