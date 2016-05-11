قیمت جهانی نفت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز چهارشنبه به دلیل روند تدریجی افزایش تولید نفت کانادا بعداز آتش سوزی مهیب در ایالت «آلبرتا» این کشور و همچنین انتشار آمار ذخایر نفت خام آمریکا که بیش از حد انتظار بود، موجب شد که بهای طلای سیاه تحت الشعاع این اخبار قرار گیرد و با روند نزولی آغاز به کار کند.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با ۳ سنت کاهش به رقم ۴۵ دلار و ۴۹ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۸ سنت کاهش در برابر ۴۴ دلار و ۵۸ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

همچنین به گفته مقامات ایالت «آلبرتا» کانادا قرار است که افزایش تولید نفت به تدریج انجام گیرد.

البته از جمله عوامل دیگر کاهش بهای نفت در بازار روز چهارشنبه به رقابت تولید کنندگان نفت خاورمیانه برای تصاحب سهم بیشتر بازار در منطقه آسیا برمی گردد که می تواند به بی ثباتی بازار جهانی نفت بیشتر دامن زند.