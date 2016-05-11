وعده شهریان عملی شد/ تیم ملی تیراندازی به آلمان اعزام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی مالی و کمبود اعتبارات از آن دست مشکلاتی است که بعید به نظر می رسد سایه از رشته تیراندازی بردارد. در حالی که این رشته پنج سهمیه المپیکی به دست آورده است و برخی از این مسافران ریو حتی شانس کسب مدال در المپیک را دارند با بی مهری هایی مواجه می شوند که در فاصله چند ماه مانده به آغاز المپیک جبران ناپذیر است.

پس از لغو سفر به موقع بع اردوی هانوفر به علت مشکلات مالی و حاشیه هایی که البته سروصدا کرد معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان با حضور در تمرین این تیم قول داد که مشکلات آنها هر چه سریع تر حل شود و تیم نیز به اردو و تورنمت آلمان اعزام شود.اتفاقی که البته خیلی زود رخ داد و حالا قرار است تا تیم ملی تیراندازی در دو نوبت راهی آلمان شود.

در اعزام دور نخست که امشب صورت می گیرد الهه احمدی، نجمه خدمتی، مه لقا جام بزرگ و گلنوش سبقت اللهی راهی آلمان می‌شوند. لازلو سوچک و ابراهیم اینانلو به عنوان مربیان تفنگ و سکینه خدا بنده لو به عنوان مربی تپانچه این تیم را همراهی می‌کنند.

پوریا نوروزیان دیگر تیرانداز المپیکی کشورمان نیز در نوبت دوم راهی آلمان می شود تا در مسابقات جا‌م جها‌نی آلمان حضور پیدا کند.