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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۴۱

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران:

دشمن فرهنگ ایثار را نشانه رفته است/مسئولان به جانبازان توجه کنند

دشمن فرهنگ ایثار را نشانه رفته است/مسئولان به جانبازان توجه کنند

ورامین-رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه زدن به فرهنگ ایثار گفت: مسئولان باید به جانبازان توجه جدی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی صبح چهارشنبه در دیدار جمعی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس شهرستان ورامین با تبریک میلاد باسعادت حضرت ابوالفضل(ع) اظهار داشت: روز جانباز بهترین فرصت برای تجلیل از ایثار و فداکاری مردان بزرگی است که از بهترین سرمایه های خود برای دفاع از انقلاب اسلامی گذشتند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون مطهر شهدا و ایثار و جانفشانی جانبازان و ایثارگران است.

وی ادامه داد: دشمن تلاش دارد تا با استفاده از ابزارهای مختلف، فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه کمرنگ کند و در این میان همه اقشار مختلف باید از ظرفیت های موجود برای احیای این فرهنگ استفاده ببرند.

محمودی یادآور شد: امروز جانبازان ایران اسلامی بدون هیچگونه ادعایی، سختی ها و مشقت های فراوانی را تحمل می کنند که در این میان باید از صبر و ایستادگی خانواده های آنان تجلیل کرد.

وی متذکر شد: مسئولان نیز باید همواره تکریم جانبازان را مورد توجه قرار داده و برای حل مشکلات آنان تلاش مضاعف کنند.

کد مطلب 3655919

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