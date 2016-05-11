رینگنبرگ در سال ۲۰۱۰ از دانشگاه ژنو سوئیس در رشته تاریخ هنر و در مقطع دکتری فارغ‌ التحصیل شد و هم اکنون به عنوان پژوهشگر در موسسه «فرهنگ، ادیان و مدرنیته» دانشگاه لوزان مشغول است. او برگزیده بخش خارجی ششمین دوره جشنواره فارابی بوده است. تاکنون چندین کتاب از وی به چاپ رسیده که «راهنمای فرهنگی ایران» و «آرایه ها در هنرهای اسلامی» از جمله آن هاست.