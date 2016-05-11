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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰

با حضور پاتریک رینگنبرگ؛

دومین نشست هشتمین دوره جشنواره فارابی برگزار می‌شود

دومین نشست هشتمین دوره جشنواره فارابی برگزار می‌شود

دومین نشست هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی با حضور دکتر پاتریک رینگنبرگ، در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی با حضور دکتر پاتریک رینگنبرگ، برگزار می شود. این نشست شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و رینگنبرگ با موضوع «مطالعات میان رشته ای در هنر» و شاکری درباره آثار این پژوهشگر در حوزه آرایه ها صحبت می کنند.
 
رینگنبرگ در سال ۲۰۱۰ از دانشگاه ژنو سوئیس در رشته تاریخ هنر و در مقطع دکتری فارغ‌ التحصیل شد و هم اکنون به عنوان پژوهشگر در موسسه «فرهنگ، ادیان و مدرنیته» دانشگاه لوزان مشغول است. او برگزیده بخش خارجی ششمین دوره جشنواره فارابی بوده است. تاکنون چندین کتاب از وی به چاپ رسیده که «راهنمای فرهنگی ایران» و «آرایه ها در هنرهای اسلامی» از جمله آن هاست.
 
این نشست از ساعت ۱۱ تا ۱۲ با حضور اعضای پژوهشکده برگزار می شود و حضور عموم علاقه مندان در این نشست آزاد است.  
کد مطلب 3655933

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