به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی با حضور دکتر پاتریک رینگنبرگ، برگزار می شود. این نشست شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و رینگنبرگ با موضوع «مطالعات میان رشته ای در هنر» و شاکری درباره آثار این پژوهشگر در حوزه آرایه ها صحبت می کنند.
رینگنبرگ در سال ۲۰۱۰ از دانشگاه ژنو سوئیس در رشته تاریخ هنر و در مقطع دکتری فارغ التحصیل شد و هم اکنون به عنوان پژوهشگر در موسسه «فرهنگ، ادیان و مدرنیته» دانشگاه لوزان مشغول است. او برگزیده بخش خارجی ششمین دوره جشنواره فارابی بوده است. تاکنون چندین کتاب از وی به چاپ رسیده که «راهنمای فرهنگی ایران» و «آرایه ها در هنرهای اسلامی» از جمله آن هاست.
این نشست از ساعت ۱۱ تا ۱۲ با حضور اعضای پژوهشکده برگزار می شود و حضور عموم علاقه مندان در این نشست آزاد است.
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