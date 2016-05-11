به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بینالمللی «مرحمت و عدالت» ترکیه که مجید مجیدی ریاست هیات داوران آن را برعهده دارد در استانبول ترکیه برگزار شد. در آیین اختتامیه این جشنواره که با حضور رجب طیب اردوغان رییسجمهور ترکیه برگزار شد از فیلم کوتاه «پل» به کارگردانی رضا جمالی و تهیهکنندگی انجمن سینمای جوانان دفتر اردبیل با اهدای لوح تقدیر جشنواره و جایزه نقدی ۲ هزار لیره ترکیه تقدیر شد.
این جشنواره که هر سال با هدف ترسیم سیمای رحمانی حضرت محمد (ص) در قالب مدیوم سینما و گردآوردن فیلمسازانی که در آثار خود به این مضمون توجه داشتهاند در شهر استانبول برگزار میشود در روز ۸ می برابر با ۱۹ اردیبهشتماه با برگزاری آیین اختتامیه به کار خود پایان داد.
فیلمنامه فیلم کوتاه «پل» یکی از فیلمنامههای برگزیده و حمایتشده مسابقه بزرگ فیلمنامهنویسی پیامبر رحمت (ص) بود که سال گذشته توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار شد.
فیلم کوتاه «این ده دزد ندارد» به کارگردانی نفیسه سادات نیز موفق شد به نمایندگی از ایران جایزه بزرگ این جشنواره شامل تندیس جشنواره و جایزه نقدی ۳۰ هزار لیر ترکیه را از آن خود کند.
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه «مرحمت و عدالت» ترکیه در این دوره خود از بین ۵۵۰ فیلم کوتاه رسیده به دبیرخانه، ۲۰ فیلم کوتاه را برای حضور در بخش رقابتی انتخاب کرده بود.
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