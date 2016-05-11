داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به درخواستهای فراوان مردمی و مراجعات مکرری که داشتیم پیگیریهای لازم در خصوص طرح پارکبان انجام و به صورت موقت پارکبانها حق اخذ هزینه پارک خودرو از رانندگان را ندارند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: ممنوعیت أخذ هزینه پارک از دو روز پیش در حال انجام است و فعلا فعالیت پارکبانها در خصوص أخذ هزینه پارک از رانندگان در کرمانشاه وجه قانونی ندارد.
جودکی با اشاره به انجام هماهنگی با معاونت طرح ترافیک و سازمان صنعت و معدن، گفت: تا زمانی که فرآیند قانونی دیگر اعلام شود، فعلا أخذ هزینه پارک خودرو متوقف شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از برخورد با متخلفان پارکبان خبر داد و تصریح کرد: در صورت تخلف از سوی پارکبانها اقدام لازم صورت میگیرد.
جودکی سامانه پیام ۳۰۰۰۹۶۵۱ و شماره ۱۲۴ سازمان صنعت معدن را راههای ارتباطی با مردم در خصوص دریافت شکایات مردم پیرامون تخلفات پارکبانها عنوان کرد.
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