خشکسالی ۴۸ میلیارد تومان به شهرستان سرایان خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی صبح چهارشنبه در شورای حفاظت از منابع آب استان اظهار کرد：شهرستان سرایان یکی از قطب های کشاورزی استان بوده که ۸۵ درصد جمعیت این شهرستان در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.

وی از فعال بودن تنها ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی این شهرستان خبر داد و گفت: سرایان در زمینه صنعتی حرفی برای گفتن ندارد و کشاورزی تنها محور اقتصادی این شهرستان محسوب می شود.

فرماندار سرایان با بیان اینکه این شهرستان نخستین شهرستانی بود که حدود شش میلیون متر مکعب صرفه جویی در زمینه مصرف آب داشته است، بیان کرد: اما با وجود این صرفه جویی کاهش ۱۲ تا ۱۵ میلیارد تومانی منابع درامدی کشاورزان را شاهد بوده ایم.

کریمی از خسارت ۴۸ میلیارد تومانی خشکسالی به سرایان در سال جاری خبر داد و گفت: امسال بر اثر خشکسالی و کمبود مراتع حدود ۲۰ هزار راس دام از شهرستان خارج شده است.

وی ادامه داد: در مجموع خشکسالی شرایط بسیار سختی را بر شهرستان حاکم کرده و مدیریت منابع آبی به تنهایی مشکلی را حل نمی کند.

دشت سرایان بحرانی ترین دشت استان

فرماندار سرایان با تاکید بر اینکه برای رفع این مشکل ما نیازمند اقدامات برنامه ریزی نیستیم بلکه باید این برنامه ها اجرایی شود، بیان داشت: اگر نیاز است برای حل این مشکل طرحی اجرا شود باید به صورت کارشناسی و عملی در دستور کار قرار گرفته و وارد مرحله اجرایی شود.

کریمی با اشاره به اینکه در حال حاضر از ۱۶۶ حلقه چاه کشاورزی شهرستان، ۵۵ درصد به صورت سنتی کشت می شود، عنوان داشت: تاکنون در حوزه تغییر الگوی کشت در سرایان کار چندانی انجام نشده که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به پتانسیل های کشاورزی منطقه نیاز است که اعتبارات ویژه ای برای بحث صنایع تبدیلی به شهرستان اختصاص یابد.

فرماندار سرایان با بیان اینکه امسال دشت سرایان بحرانی ترین دشت استان و چهارمین دشت بحرانی کشور بوده است، بیان کرد: در حال حاضر برنامه تدوین شده برای شهرستان داریم اما باید به صورت ویژه و کشوری برای حل این مشکل ورود پیدا کنیم تا بتوانیم این شرایط بحرانی را پشت سر بگذاریم.