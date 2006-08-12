برنامه هاي توليد خودروي سمند در خارج از كشور تشريح شد

به گزارش خبرنگار اعزامي به بلاروس ، منوچهر منطقي در مراسم افتتاح خط توليد سمند در بلاروس- مينسك گفت: بلاروس در شمال شرقي اروپا و در 160 مايلي درياي بالتيك و با بيش از 10 ميليون نفر جمعيت ، داراي پتانسيل هاي اقتصادي زياد به لحاظ موقعيت جغرافيايي به عنوان كريدور حمل و نقل و تجارت منطقه محسوب و از بلاروس به عنوان دروازه ميان شرق و غرب ( مسكو- برليم) نيز نام برده مي شود.

وي از راه اندازي خط توليد سمند در كشورهاي ونزوئلا، چين؛ سوريه و سنگال نيز خبر داد و افزود: فاز نخست كارخانه توليد سمند در سوريه آذرماه و سايت سمند ونزوئلا در دي ماه سال جاري به بهره برداري خواهند رسيد.

مدير عامل ايران خودرو، مهمترين بازارهاي صادراتي خود را به پنج منطقه خاورميانه ، اروپا ، آمريكا ، كشورهاي مشترك المنافع ؛ آسيا ؟، اقيانوسيه و آفريقا تقسيم بندي كرد.

وي خاطرنشان كرد: براساس برآوردهاي انجمن خودروسازان بلاروس ، حجم فروش خودرو در اين كشور در سال 2005 ميلادي تعداد چهارهزارو530 دستگاه بوده كه در سال 2004 حدود 2/521 ميليون دلار خودرو وارد بلاروس شد كه عمدتا خودروهاي دست دوم بود.

منطقي تاكيد كرد: بر اساس قراردادهاي منعقده ميان ايران خودرو ويونيسون، ايران خودرو طي سه سال 10 هزار دستگاه سمند به صورت CKD در بلاروس به فروش خواهد رساند.

وي گفت: مهمترين و فعال ترين خودروهاي خارجي در بلاروس ، فورد، فولكس واگن، پژو، اشكودا، فيات، مزدا، اپل و رنو است.

مديرعامل ايران خودرو گفت: انتظار مي رود كه سمند بتواند سهم عمده اي از بازار خودرو را درجمهوري بلاروس به خود اختصاص و سهم مناسبي از بازار كشورهاي اروپاي شرقي از جمله لهستان، كرواسي، بوسني و بلغارستان را به دست آورد.

وي درخصوص نحوه فروش سرمايه گذاري شركت يونيسون افزود: براساس قرارداد منعقده ميان دو شركت ايران خودرو و يونيسون، اين شركت به عنوان نماينده رسمي و انحصاري شركت ايران خودرو دربلاروس شناخته مي شود و شركتي مشترك ميان دو شركت تشكيل و تنها اين شركت حق صادرات به ديگر بازارها را خواهد داشت.

منطقي در اين مراسم تصريح كرد: توليد شركت ايران خودرو( خودروهاي سبك) طي 10 سال گذشته داراي 23 درصد رشد سالانه و افزايش حجم توليد 5/6 برابربوده است.

وي خاطرنشان كرد: گروه صنعتي ايران خودرودرراستاي اهداف جهاني شدن رويكرد بنيادين را برگزيد كه همان تبديل اين پايگاه صنعتي به بنگاه هاي بين المللي و حضوري پرقدرت در عرصه هاي جهاني بود.

به گفته وي، به همين منظوربرنامه ها و فعاليت هاي خود را در دو زمينه ايجاد خطوط توليد دركشورهاي خارجي و صدورخودروهاي ساخته شده و قطعات آن متمركز كرد.

مديرعامل ايران خودرو ، توسعه بازارهاي صادراتي محصولات به صورت CBU در كشورهاي منطقه با اولويت و به عنوان مزيت استراتژيك روسيه، تركيه، سوريه، عراق، افغانستان، آذربايجان، ارمنستان، لبنان، اردن، عربستان، امارات و توسعه بازارهاي صادرات با اولويت بعدي در الجزاير، مصر، سودان، بلغارستان ، اوكراين و بوسني را ازاهم دستاوردهاي حاصله دربخش صادرات محصولات اين گروه برشمرد.

به گزارش مهر، وي در نشست مطبوعاتي در جمع خبرنگاران بلاروسي و اعزامي ايران درخصوص حمايت دولت و مجلس از خودروي سمند به عنوان يك خودروي ملي گفت: قوانين ما به نفع واردات است و براي اينكه اين قوانين به نفع صادرات شود كميسيون صنايع و مجلس بايد از لحاظ قانونگذاري كمك كند وهم اكنون قوانين تعرفه اي حمايت كننده صادرات نيست.

منطقي قيمت سمند در بلاروس براي تحويل به مشتري را 13 هزار دلار اعلام وتصريح كرد: شركت يونيسون تا كنون 200 دستگاه را پيش فروش كرده است.

از سوي ديگر، وزير صنايع و معادن بلاروس نيز درمراسم افتتاحيه خط توليد سمند دربلاروس خاطرنشان كرد: خودروي سمند از نظركيفيت و قيمت نسبت به ديگربرندهاي خارجي موجود دربازاراين كشورمناسب است.

آناتول كورستسكي گفت: خودروي سمند محصول توان و تفكرمهندسان و متخصصين ايراني و پيام آور فنآوري ايران به بلاروس است.

همچنين در اين مراسم مدير عامل شركت يونيسون افزود: مي خواهيم با توليد سمند در بلاروس با فورد آمريكا رقابت كنيم چراكه اين خودروبه لحاظ ايمني و كيفيت خودرويي مناسب براي بلاروس است و اين خودروقابل رقابت دربازارهاي جهاني است.

واگانف تاكيد كرد: با توجه به فضاي بسيارمناسب حاكم بر روابط دوكشورايران و بلاروس ، سياست توليد سمند در اين كشورمي تواند پايگاهي براي توسعه فعاليت هاي صادراتي ايران خودرو باشد.

وي درخصوص تست خودروي سمند افزود: اين خودرو با چرخ هاي خود به جهاني آلمان رفت و برگشت و تست هاي استاندارد را انجام و تست هاي محلي تا چند وقت ديگربه پايان خواهد رسيد.

مديرعامل شركت يونيسون افزود: اميدواريم امسال و سال آينده خودروي سمند را در سايركشورها به فروش برسانيم و سال آينده مدل هاي ديگري از اين خودرورا داشته باشيم.

به گفته وي، با توجه به اينكه بازاربلاروس به بزرگي بازار ايران و روسيه نيست اما اميدواريم اين خودرو بتواند سهم 15 درصدي از بازار بلاروس را به دست آورد.

سفيرجمهوري اسلامي ايران دربلاروس ضمن ابرازخرسندي ازراه اندازي خط توليد سمند در اين كشورگفت: سمند مي تواند فصل جديدي از روابط اقتصادي و صنعتي ميان دو كشوررا ترسيم كند.