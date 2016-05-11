۸ درصد تماس های اورژانس اجتماعی مربوط به کودک آزاری است

به گزارش خبرنگار مهر ،حبیب الله مسعودی فرید ظهر چهارشنبه در همایش عوارض ناشی از خشونت برخانواده در استان زنجان، با بیان اینکه نمی توان آسیب اجتماعی را فقط با تمرکز بر روی خانواده حل کرد، اظهار کرد: باید در این زمینه رویکرد های کل نگر و چند وجهی را داشته باشیم.

وی جنبه های فرهنگی را برای جلوگیری از آسیب اجتماعی موثر دانست و افزود: کار کردن برروی فرهنگ عاری از خشونت می تواند به بخش اقتصادی کمک قابل توجهی کند و باید یک نگاه سیستمی به موضوعات مختلف داشته باشیم.

معاون اجتماعی بهزیستی کشور با اشاره به اینکه اختلافات و تعارض در خانواده ها وجود دارد و باید یاد بگیریم چگونه مدیریت فضای تعارض را کنترل کنیم و در برابر آن چالش چگونه روبرو شویم، خاطر نشان کرد: طبق آخرین آمار افراد دارای میانگین سنی ۱۵ تا ۶۵ دارای بیشترین اختلالات روان شناختی هستند.

فرید با تاکید بر اینکه خانواده نقش مهمی در تربیت و آموزش مهارت زندگی کودکان دارد،تصریح کرد : خانواده ها باید محیط آرامی را برای کودکان شان فراهم آورده و از خشم خود در محیط خانواده کم کنند.

معاون اجتماعی بهزیستی کشور با بیان اینکه در سبب شناسی خشونت علل های فردی، خانوادگی، اجتماعی ،اقتصادی، فرهنگی ومذهبی می تواند نقش داشته باشد، افزود: برنامه های فرهنگی و دینی می تواند به این به بخش اقتصادی کمک کند و بخش اقتصادی نقش مهمی در ایجاد خشونت یا جلوگیری از خشم با بیکاری یا کار کردن داشته باشد.

فرید ارتقا سلامت افراد در خانواده در سنین نوجوانی با آموزش مهارت زندگی را از نقش های مهم دانست و تاکید کرد: نظام مددکاری را باید در مدارس اجرا کنیم.

معاون اجتماعی بهزیستی کشور با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۶۰۰هزار تماس با سامانه ۱۲۳ انجام شده است، گفت: بیشترتماس ها با سامانه ۱۲۳ به دلیل مشکلات خانوادگی است و کودک آزاری با هشت درصد و همسرآزاری با ۷.۵ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.