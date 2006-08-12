  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۱۷

فرمانده نيروي زميني ارتش:

طرح خاورميانه بزرگ عملي نخواهد شد

طرح خاورميانه بزرگ عملي نخواهد شد

همايش معاونين هماهنگ كننده عقيدتي سياسي هاي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران، با حضور فرماندهان، معاونين و مسئولين عقيدتي سياسي اين نيرو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران، در اين همايش كه به منظور تبيين نقش عقيدتي سياسي ها و تبادل نظر درباره وظايف هماهنگ كننده ها برگزار شد، امير سرتيپ دكتر دادرس فرمانده نيروي زميني ارتش ضمن بررسي شرايط نظامي منطقه گفت: امروزه استكبار جهاني به دنبال طرح خاورميانه بزرگ است. آنها اعتقاد دارند كه كشورهاي اين منطقه صلاحيت در اختيار داشتن منابع عظيم انرژي را ندارند و بايد بر آنها حكم راند، اما عكس العمل هاي مردم دنيا و تشكيل هسته هاي مقاومت ثابت كرده كه آمريكا و استكبار جهاني در اين استراتژي شكست خورده اند.

امير سرتيپ دادرس در ادامه افزود: امروز بهترين شرايط آمادگي روحي و رزمي در نيروي زميني ارتش و نيروهاي مسلح كشور وجود دارد و اين آمادگي به بركت همدلي مردم و نيروهاي مسلح و رهبري مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامي به دست آمده است.

در ادامه اين همايش، حجت الاسلام بهرامي رئيس اداره عقيدتي سياسي نيروي زميني ارتش، به تبيين نقش و جايگاه عقيدتي سياسي در ارتش پرداخته و ماموريت اصلي آن را ماموريت فرهنگي برشمرد در پايان نيز از معاونين هماهنگ كننده عقيدتي سياسي طي 20 سال گذشته تقدير به عمل آمد.

کد مطلب 365621

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها