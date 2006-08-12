طرح خاورميانه بزرگ عملي نخواهد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران، در اين همايش كه به منظور تبيين نقش عقيدتي سياسي ها و تبادل نظر درباره وظايف هماهنگ كننده ها برگزار شد، امير سرتيپ دكتر دادرس فرمانده نيروي زميني ارتش ضمن بررسي شرايط نظامي منطقه گفت: امروزه استكبار جهاني به دنبال طرح خاورميانه بزرگ است. آنها اعتقاد دارند كه كشورهاي اين منطقه صلاحيت در اختيار داشتن منابع عظيم انرژي را ندارند و بايد بر آنها حكم راند، اما عكس العمل هاي مردم دنيا و تشكيل هسته هاي مقاومت ثابت كرده كه آمريكا و استكبار جهاني در اين استراتژي شكست خورده اند.

امير سرتيپ دادرس در ادامه افزود: امروز بهترين شرايط آمادگي روحي و رزمي در نيروي زميني ارتش و نيروهاي مسلح كشور وجود دارد و اين آمادگي به بركت همدلي مردم و نيروهاي مسلح و رهبري مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامي به دست آمده است.

در ادامه اين همايش، حجت الاسلام بهرامي رئيس اداره عقيدتي سياسي نيروي زميني ارتش، به تبيين نقش و جايگاه عقيدتي سياسي در ارتش پرداخته و ماموريت اصلي آن را ماموريت فرهنگي برشمرد در پايان نيز از معاونين هماهنگ كننده عقيدتي سياسي طي 20 سال گذشته تقدير به عمل آمد.