3 ميليارد و 680 ميليون ريال تسهيلات اشتغال زايي به زندانيان اعطا شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، نايب رئيس هيئت مديره انجمن حمايت زندانيان مركز گفت: اقدامات اساسي و بنيادي در راستاي حمايت مادي و معنوي خانواده زندانيان در چند ماهه اخير پيگيري و اجرايي شده است كه اميدواريم با حمايت مسئولان و مردم ، اين فعاليت ها پايدار بماند.

محمود سالاركيا در ادامه گفت: يكي از مهم ترين فعاليت ها كه در راستاي اشتغال زايي مدد جويان است ، امضاء و اجراي تفاهمنامه با صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي وزارت كار و امور اجتماعي است.

وي توضيح داد: طي 4 ماهه اول امسال مبلغ 3 ميليارد و 680 ميليون ريال به 82 نفر از مددجويان تسهيلات اشتغال زايي اعطا شده است كه هم اكنون مشغول به فعاليت هستند.

معاون دادستان تهران ادامه داد: با پيگيري هاي به عمل آمده ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) نيز موافقت نمود تا سقف 2 ميليارد ريال بابت كمك به خانواده زندانيان به انجمن حمايت پرداخت نمايد كه تا به حال 300 ميليون ريال پرداخت شده است.

سالاركيا با خاطر نشان ساختن اينكه آموزش و اشتغال مددجويان يكي از اهداف اصلي انجمن است ، گفت: تفاهمنامه اي با سازمان آموزش فني و حرفه اي به امضاء رسيده كه به تمام مديران ابلاغ شده است تا خانواده زندانيان به صورت رايگان در دوره هاي مراكز آموزش فني و حرفه اي ثبت نام نمايند كه با فراگيري حرفه و مهارت نايل به اخذ گواهينامه رسمي شوند.

وي افزود: مقرر گرديد تا با هماهنگي و همكاري وزارت رفاه وتامين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي خانواده زندانيان نيازمند تحت پوشش بيمه همگاني درماني قرار گيرد.

نايب رييس هيئت مديره انجمن حمايت زندانيان مركز ، همچنين از تهيه پيش نويس توافقنامه همكاري با جمعيت هلال احمر مبني بر ارايه خدمات درماني و حمايت به خانواده زندانيان در قالب وام و كمك بلاعوض و ديگر خدمات خبر داد و گفت: در امور فرهنگي نيز با پيگيري هاي به عمل آمده و با مساعدت سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران فرزندان مددجويان تحت پوشش با معرفي نامه انجمن حمايت زندانيان مركز مي توانند از امكانات تفريحي و هنري مناطق 22 گانه و فرهنگسرا استفاده نمايند.