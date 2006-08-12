به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيلم سينمايي "فرزند صبح" كه نيمي از آن در دو سال گذشته ساخته شده و به علت بزرگ شدن كودك بازيگر نقش دوران كودكي حضرت امام خميني (ره) متوقف بود، از اول شهريورماه دوباره آغاز مي شود.

چندي پيش اعلام شد فيلمبرداري فيلم از 15 مردادماه شروع مي شود، ولي به دليل نرسيدن لوازم حرفه اي فيلمبرداري كه براي پلان هاي شب از فرانسه خريداري شده و طولاني شدن زمان پيش توليد، شروع دوباره آن به اول شهريور موكول شد.

70 درصد اين فيلم در روستاي زرنا شهريار و 30 درصد آن در لوكيشن هاي متفاوت فيلمبرداري مي شود. از عوامل توليد "فرزند صبح" مي توان به مدير فيلمبرداري: فرخ مجيدي، طراح صحنه و لباس: ناهيد طلوع، آهنگساز: كيوان هنرمند، طراح گريم: سعيد ملكان و تهيه كننده: محمدرضا شرف الدين اشاره كرد.

در اين فيلم هديه تهراني، جمشيد هاشم پور، آتيلا پسياني، محمدرضا شريفي نيا، هادي حيدري و كودك خردسال آرمان ايرانپور به ايفاي نقش مي پردازند. فيلم ديگر بهروز افخمي "ته دنيا" نام دارد كه بعد از فيلمبرداري به دليل خراب شدن بخشي از راش ها هم اكنون متوقف مانده و قرار است بعد از فيلمبرداري "فرزند صبح" بخش هاي خراب شده دوباره فيلمبرداري شود.