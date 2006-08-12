تشريك مساعي كشورهاي اسلامي وحدت آنها را ارتقاء مي بخشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط، دكتر عبدالوهاب عبدالرحمان نور ولي معاون دبير كل مجمع جهاني جوانان مسلمان با بيان اينكه بايد بستر مناسبي براي حل اختلاف ميان كشورها ايجاد شود، اظهار داشت: تثبيت و تحكيم نقاط مشترك و همكاري ميان كشورهاي جهان از يك سو و كمك به كشورهاي نيازمند يا فقير از سوي ديگر به از بين رفتن و كمرنگ شدن اختلافات مي انجامد.

وي با بيان اينكه اشاعه صلح، برقراري عدالت و مساوات ميان همه اديان الهي ضروري است، ياد آور شد: با توجه به تعدد و تنوع اديان و تمدنها، كمك به كشورهاي نيازمند و دستگيري از كشورهاي فقير برقراري عدالت و صلح را در بر خواهد داشت.

معاون دبير كل مجمع جهاني جوانان مسلمان افزود: تقويت نقاط مشترك ميان كشورهاي مختلف با تكميل همكاري در زمينه هاي گوناگون ضرورت دارد. از آنجايي كه روح دينداري در همه مسائل اقتصادي، سرمايه گذاري و فرهنگي به چشم مي خورد و به منظور عدم دوري كشورها و اتحاد آنها با يكديگر بايد از تعاليم و آموزه هاي اسلامي بهره مند شد و با كنار گذاشتن اختلافات فكري مانع وقوع اختلافات مرزي و ايجاد مشكلات شد، از اين رو با وحدت امت مسلمان مي توان رسالت خود را در همه جهان اشاعه داد.

دكتر عبدالوهاب عبدالرحمان نور ولي يكي از راههاي وحدت و همكاريهاي كشورهاي اسلامي با يكديگر را مشاركت و تشريك مساعي در امور مختلف توصيف كرد كه با تحكيم سياستهاي يكسان در زمينه مسائل اقتصادي، سياسي، ديني و فرهنگي محقق مي شود.