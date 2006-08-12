  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۵۵

تشريك مساعي كشورهاي اسلامي وحدت آنها را ارتقاء مي بخشد

تشريك مساعي كشورهاي اسلامي وحدت آنها را ارتقاء مي بخشد

معاون دبير كل مجمع جهاني جوانان مسلمان با بيان اينكه مشاركت كشورهاي اسلامي در امور مختلف منجر به وحدت و اتحاد آنها خواهد شد، گفت: كمك جهان اسلام به كشورهاي نيازمند به برقراري عدالت و مساوات در همه جهان مي انجامد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از محيط، دكتر عبدالوهاب عبدالرحمان نور ولي معاون دبير كل مجمع جهاني جوانان مسلمان با بيان اينكه بايد بستر مناسبي براي حل اختلاف ميان كشورها ايجاد شود، اظهار داشت: تثبيت و تحكيم نقاط مشترك و همكاري ميان كشورهاي جهان از يك سو و كمك به كشورهاي نيازمند يا فقير از سوي ديگر به از بين رفتن و كمرنگ شدن اختلافات مي انجامد.

وي با بيان اينكه اشاعه صلح، برقراري عدالت و مساوات ميان همه اديان الهي ضروري است، ياد آور شد: با توجه به تعدد و تنوع اديان و تمدنها، كمك به كشورهاي نيازمند و دستگيري از كشورهاي فقير برقراري عدالت و صلح را در بر خواهد داشت.

معاون دبير كل مجمع جهاني جوانان مسلمان افزود: تقويت نقاط مشترك ميان كشورهاي مختلف با تكميل همكاري در زمينه هاي گوناگون ضرورت دارد. از آنجايي كه روح دينداري در همه مسائل اقتصادي، سرمايه گذاري و فرهنگي به چشم مي خورد و به منظور عدم دوري كشورها و اتحاد آنها با يكديگر بايد از تعاليم و آموزه هاي اسلامي بهره مند شد و با كنار گذاشتن اختلافات فكري مانع وقوع اختلافات مرزي و ايجاد مشكلات شد، از اين رو با وحدت امت مسلمان مي توان رسالت خود را در همه جهان اشاعه داد.

دكتر عبدالوهاب عبدالرحمان نور ولي يكي از راههاي وحدت و همكاريهاي كشورهاي اسلامي با يكديگر را مشاركت و تشريك مساعي در امور مختلف توصيف كرد كه با تحكيم سياستهاي يكسان در زمينه مسائل اقتصادي، سياسي، ديني و فرهنگي محقق مي شود.

کد مطلب 365626

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها