به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، وزیر خارجه اسپانیا با انتقاد از اقدامات ناکافی اتحادیه اروپا برای ریشه کنی بحران آوارگان توافق این اتحادیه با ترکیه را توافقی بی فرجام خواند.

ژوزف مانوئل گارسیا از اینکه حل این مسئله به کشوری خارج از اتحادیه سپرده شده است ابراز ناخرسندی کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طى سخنانى در مراسم 'اهدای لوح افتخار و تقدیرنامه به مجمع عمومی اتحاديه اتاق‌های بازرگانی و بورس‌های تركيه خطاب به اروپایی ها گفت: مردم ما سه میلیون پناهجو را پناه داده‌ و از آنها مراقبت می کنند. غير از اين است؟ اما آنها(اروپایی ها) چه گفتند؛ ما به شما سالی ۳ میلیارد یورو می دهیم. آیا تا کنون پرداخت کرده اند؟ خیر. هنوز در حال چرخاندن توپ در میدان هستند. به ما آدرس ندهید که این پول پس از گردش از فلان جا خواهد آمد. مدیران کشورهای مختلف می آیند و اردوگاه‌های ما را می‌گردند و بازرسی می کنند، بعد مى گويند پروژه در اختيار ما قرار دهيد. شما ما را به مسخره گرفته‌اید. كدام پروژه‌؟ در حال حاضر ۲۵ اردوگاه وجود دارد. از آنها بازدید کردید. چیزی به نام پروژه وجود ندارد. ما همه را انجام دادیم.

اردوغان رفتار اروپایی ها و عدم پایبندی آنها به تعهداتشان را توهین به ملت ترکیه دانسته و گفت: ما اجازه نخواهیم داد این ملت اصیل را مسخره کنید.