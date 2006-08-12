۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۵۵

نمايشنامه طهماسب در جشنواره عروسكي منتشر مي‌شود

نمايشنامه "داستان خواجه لطيف" نوشته ايرج طهماسب همزمان با برگزاري يازدهمين جشنواره نمايش عروسكي منتشر مي‌شود.

به گزارش خبرنگار "مهر"، اين نمايشنامه به همراه يك اثر پژوهشي درباره نمايش هاي آئيني عروسكي كردستان تاليف پوپك عظيم پور شهريورماه همزمان با جشنواره نمايش عروسكي منتشر مي شود.

اين اثر پژوهشي به نام "بوكه بارانه" كه نام يكي از آئين هاي نمايشي عروسكي در كردستان براي طلب و تمناي باران است، در مركز انتشارات اداره كل هنرهاي نمايشي منتشر مي شود. كميته پژوهشي جشنواره نمايش عروسكي كار انتخاب آثار را براي انتشار در ايام برگزاري يازدهمين جشنواره نمايش عروسكي بر عهده دارد.

نمايشنامه هاي "قصه تلخ طلا" و "دد و جونور" نوشته بهروز غريب پور، "ماه پيشوني" نوشته مرضيه محبوب و "نمايش عروسكي در هند" نوشته هومن بابك از ديگر آثاري است كه در يازدهمين جشنواره بين المللي نمايش عروسكي منتشر مي شود.

