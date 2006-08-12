تيم ملي آبهاي آرام تهران را به مقصد مجارستان ترك كرد

به گزارش خبرنگار "مهر" در رشته كانو كادايي سيروان احمدي، عليرضا جاويد ، اميد خوشخوو در رشته كاياك هم محسن ميلاد، ياسر هدايتي، رضا رئيسي، عباس صيادي، بابك ثمري، حسين سينكايي تركيب تيم اعزامي را تشكيل مي دهند. بنابراين گزارش سرمربي گري تيم را لوتار شفر ، مربيگري را ايرج اقليمي برعهده خواهند داشت. اين مسابقات از 26 مرداد ماه لغايت 29 در مجارستان پي گيري مي شود.

