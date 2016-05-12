صحیفه سجادیه بهترین منبع شناخت معارف دینی است

خبرگزاری مهر، گروه استانها - مژگان فرهنگیان: امام علی بن الحسین(ع)، مشهور به زین العابدین و سجاد، چهارمین امام شیعه است که بنا به قول مشهور در پنجم شعبان سال ۳۸ هجری قمری دیده به جهان گشود.
امام زین العابدین(ع) بسان سایر امامان معصوم(ع) جامع کمالات انسانى و فضایل اخلاقى هستند، که در عالم آفرینش همانندى جز رسول خدا(ص) براى آنان پدید نیامده است و آن حضرت، به مقامى از تعبد و تقرب به درگاه الهى نایل شده بودند که وى را زینت پرستش کنندگان لقب دادند.
امام سجاد(ع) پس از شهادت پدر ارجمندشان امام حسین(ع) در محرم سال ۶۱ قمری، در ۲۳ سالگی به مقام امامت نایل آمدند و در سختترین و دشوارترین تاریخ امت اسلام، رهبری شیعیان و محبان اهل بیت(ع) را بر عهده گرفتند و راه و روش پدران و نیاکان پاکنژاد خویش را استمرار بخشیدند.
صحیفه سجادیه میتواند منبع نگاشتن عرفان دینی باشد چرا که گفتار و رفتار ائمه منبع معرفت دینی به شمار میآید
آنچه روش این امام(ع) را با دیگر امامان(ع) در این مهم متمایز ساخته، وضعیت سیاسی و اجتماعی زمان آن حضرت است؛ روشی که امام علی بن الحسین(ع) به بهترین شکل برای آموزش دین و تربیت دینی بهره گرفتند، زبان دعا و نیایش با پروردگار بوده است.
صحیفه سجادیه و ادعیه امام سجاد(ع)، به سبب موقعیت تاریخی و وضعیت خفقانآمیز سیاسی زمان آن حضرت از نظر چند لایه منحصر به فرد است؛ زیرا برای آن امام(ع) زمینهای مناسب برای تبلیغ معارف اصیل دینی وجود نداشت و مردم از ترس حاکمیت جور نه فقط در پی آموختن، حفظ و انتقال دیدگاههای آن بزرگوار نبودند، بلکه از هر گونه ارتباط با آن حضرت پرهیز میکردند.
به همین دلیل امام سجاد(ع) بسیاری از آموزههای اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و سایر معارف دینی را با زبان دعا و در مقام راز و نیاز با معبود خویش ابراز مینمودند.
امام سجاد(ع) و نیایش با پروردگار
صحیفه سجادیه در عین حال که دربردارنده ظریفترین و دقیقترین راز و نیازهاست و رابطه عاشقانه انسان و خدا را به زیباترین شکل ممکن به تصویر میکشد، موضوعات بسیاری را در زمینههای سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، روانشناسی، فلسفی، علمی و اقتصادی، نیز، دربر میگیرد.
حجت الاسلام بهرام دلیر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زندگی امام سجاد(ع) همانند سایر ائمه(ع) تجلی اسماء حسنی است، اظهار کرد: زندگی امام سجاد(ع) سرشار از نیایش حضرت حق است و بهترین منبع عارفانههای دینی است.
وی ادامه داد: امام سجاد(ع) با توجه به شرایط زمان خویش مجالی برای فعالیتهای علنی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیافت و از همین رو دریای ژرف اندیشه خویش را در قالب دعا و نیایش برای مردم بیان میکردند.
امام سجاد(ع) در اوج بندگی رهبر آزادگی بود
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه امام سجاد(ع) در اوج بندگی رهبر آزادگی بودند، گفت: از نگاه بنی امیه قیام کربلا به نقطه پایانی رسیده بود، اما امام سجاد(ع) در مجلسی چنان سخنرانی کردند که تمامی ظلمهای یزید را برملا کرد و یاد و نام امام حسین(ع) و واقعه کربلا را برای همیشه زنده نگه داشت.
صحیفه سجادیه در مقابل عرفانهای نوظهور و معنویت منهای دین که غرب داعیه دار آن است دژ مستحکمی است
حجت الاسلام دلیر بیان کرد: اگر سخنرانی حضرت ادامه پیدا میکرد، قطعا کل حاکمیت یزید از بین میرفت و در ظاهر یزید امام سجاد(ع) را به اسارت برده بود اما در واقع یزید اسیر شجاعت و جسارت امام سجاد(ع) بود.
وی اضافه کرد: امام سجاد(ع) با بردباری و ایمان ذرهای تردید به خود راه ندادند و مدافع افکار بلند امام حسین(ع) بودند.
صحیفه سجادیه بهترین منبع نگاشتن عرفان دینی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه نیایشهای عرفانی حضرت زین العابدین(ع) برخاسته از قرآن کریم است، تصریح کرد: صحیفه سجادیه میتواند منبع نگاشتن عرفان دینی باشد چرا که گفتار و رفتار ائمه منبع معرفت دینی به شمار میآید.
حجت الاسلام دلیر با اشاره به اینکه صحیفه سجادیه بهترین منبع شناخت معارف دینی است و میتوانیم در زمینه عقاید، اخلاق و شناختهاى دینى به آن مراجعه کنیم، ادامه داد: صحیفه سجادیه شامل مضامین بلند عرفانی و حتی حقوق شهروندی، مسلمانی، انسانی و... است؛ و در مقابل عرفانهای نوظهور و معنویت منهای دین که غرب داعیه دار آن است دژ مستحکمی است.
نظر شما