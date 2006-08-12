رساله حقوق امام سجاد (ع) به زبان يوناني منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اين كتاب سومين اثري است كه امسال به يوناني برگردانده شده واز سوي يكي از معتبرترين ناشران يوناني به چاپ رسيده است.

سيد محمد رضا دربندي رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در آتن افزود: در اين رساله به حقوق استاد، دانشجو، همسر، پدر، مادر، كارفرما، كارگر، شريك، همسايه، متهم، حاكم، شهروندان و حتي نسبت به دست و پا، چشم و ديگر موهبت هايي كه خدا به ما عطا كرده ، اشاره شده است.



وي گفت : اين كتاب توسط دكتر ميستاكيدو ترجمه و در قطع رقعي با شمارگان چهار هزار نسخه منتشر شده و در شبكه توزيع كتاب يونان قرار گرفته است و همچنين توسط رايزني فرهنگي براي تمامي كتابخانه هاي عمومي، دانشگاهها و كليساهاي يونان ارسال شده است.

وي تصريح كرد: نزديك به 60 سال از صدور اعلاميه حقوق بشر مي گذرد و مشاهده مي كنيم نه تنها نويد بخش جهاني آرام نبوده بلكه با نگاهي به گذشته و مقايسه آن با امروز، حقوق بشر بيش از پيش ناديده گرفته مي شود.

دربندي اظهار داشت: اميد است با دقت در اين آموزه ها، همگان به اين نتيجه برسند كه اگر اعلاميه حقوق بشرمانند رساله حقوق امام سجاد (ع) با محوريت " تكاليف بشر" تنظيم شده بود، مي توانست مانع بسياري از ظلم ها و تجاوزات باشد .