۹۹ درصد آسانسورهای بخش اداری و عمومی کشور غیر استاندارد است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استاندارد گلستان، وحید مرندی مقدم روز چهارشنبه در جمع مدیران واحدهای تولیدی استان گلستان در گرگان با اعلام این خبر اظهار کرد: از مجموع این تعداد تنها ۱۱ واحد فاقد مشکل بود و این درحالی بوده که از سال ۸۳ استاندارد آسانسور برای همه مکان ها اجباری شده است.

وی همچنین ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در این بخش، نبود امکان بازرسی از آسانسورهای واحدهای مسکونی است و کارشناسان سازمان نمی توانند وارد حریم خصوصی افراد شوند.

به گفته وی، اما در راستای تامین سلامت استفاده کنندگان از این وسیله، مردم خود باید برای نظارت استاندارد بر آسانسورهای واحدهای مسکونی اقدام کنند.

مرندی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آزمایشگاه های همکار گفت: دو هزار و ۱۰۰ آزمایشگاه همکار در کشور با سازمان ملی استاندارد همکاری دارند که این مساله نشان می دهد که استاندارد در بخش واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی در کشور پیشگام است.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران افزود: از سوی دیگر این آزمایشگاه ها زمینه اشتغال مناسبی برای متخصصان و دانش آموختگان فراهم کرده است و نیز کمک خوبی به دولت و واحدهای تولیدی است.

وی با بیان این که بسیاری از واحدهای تولیدی که آزمایشگاه های همکار به آنان مراجعه می کنند، از بالا بودن تعرفه ها گله دارند، افزود: این درحالی است که از پنج سال قبل در این حوزه تعرفه ها افزایش نداشته است و از این مساله آزمایشگاه های همکار نیز گله مند هستند.

مرندی مقدم اضافه کرد: در بحث نظارت بر آزمایشگاه ها هر چند از سوی ما در برخی مواقع کم کاری صورت گرفته، اما برای حل این معضل، آیین نامه تشکیل انجمن آزمایشگاه های همکار تدوین شده است و این آزمایشگاه ها به زودی به سامانه نظارت سازمان ملی استاندارد متصل خواهند شد تا نظارت بهتری بر آنها اعمال شود.