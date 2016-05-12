حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباسعلی مغیثی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران نهاوند، گفت: بنده موضوعی را که در سخنرانی‌ها هم گفته‌ام بی‌صاحب بودن نهاوند دریکی دو سال اخیر است.

وی بابیان اینکه نمی‌دانیم به چه نحو و طریقی مطالبات مردم را به گوش مسئولین برسانیم، گفت: نماینده که نداریم تا مدیران کل و وزرا از او حساب ببرند، فریاد امام‌جمعه هم که بجایی نمی‌رسد، اصحاب رسانه نیز یا می‌ترسند و یا اینکه ملاحظاتی دارند.

وی ادامه داد: فرماندار و شهردار نیز که با توجه به معاوضات مکرر نمی‌توانند به این امور برسند فلذا این مطالبه من هم است که علی‌رغم اینکه استاندار می‌گوید نگاه ویژه به نهاوند دارم؛ نه‌تنها توجه و نگاه ویژه‌ای به آن نشده، بلکه مطالبات اولیه نهاوند نیز همچنان اجرا نشده باقی مانده است.

وی عنوان کرد: مصداق بارز آن نبود سونوگراف زن در نهاوند است که بارها و بارها از طریق تریبون نماز جمعه آن را بیان کرده‌ایم اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی گفت: علت عدم حضورم در جلسات فرمانداری شهرستان ایجاد اصطکاک هایی در جریان انتخابات میان ما، فرمانداری و هیئت‌های اجرایی بود که هرچه هم گفتم گوش کسی بدهکار نشد.

وی اظهار داشت: من مصلحت ندیدم این مسائل را به اجتماع بکشم تا خدایی نکرده موجب تشویش افکار عمومی نشود، بنابراین تنها کار بنده عدم حضور در جلسات بود و حال که آقایان توجهی ندارند در جلسات شرکت نکنم.

امام‌جمعه نهاوند گفت: امیدواریم در آینده این مسائل حل شود و به عرایض ما برسند و کما فی سابق باهم دوست باشیم.

وی در پاسخ به سؤال پایگاه خبری محلی شهرستان مبنی به تشکیل ائتلاف با نماینده منتخب نهاوند علیه فرمانداری، گفت: من نه شنیده‌ام و در جریانم؛ تمام.

حجت‌الاسلام‌ مغیثی در پاسخ به تأکید خبرنگار مهر در خصوص مغفول ماندن فعالیت‌های فرهنگی در نهاوند، گفت:در امورات فرهنگی همه باید نظر بدهند و ماهم نیز در حد توان در خدمت هستیم البته که متولی اصلی امورات فرهنگی فقط امام‌جمعه نیست بلکه سازمان تبلیغات اسلامی و ارشاد اسلامی نیز به‌عنوان متولیان اصلی محسوب می‌شوند که امام‌جمعه باید در کنار آن‌ها انجام‌وظیفه کند.

وی بابیان اینکه قرار دادن امام‌جمعه به‌عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی کار اشتباه بوده است، گفت: امکانات فرهنگی و بودجه‌های میلیاردی مربوط به ارشاد اسلامی است که در حاشیه هستند ولی امام‌جمعه که ریالی هم دریافت نمی‌کند را در رأس قرار داده‌اند که تمام کاسه‌ها را بر گردن امام‌جمعه بشکنند.

وی ادامه داد: با استاندار اسبق همدان وضعیت فرهنگ و حجاب در استان را متذکر می‌شوند و وی هم می‌گویند که بروبد از رئیس شورای فرهنگ عمومی بپرسید و تذکر بدهید.

امام‌جمعه نهاوند تصریح کرد: قرار دادن امام‌جمعه به‌عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی محملی برای سبک شدن وظایف مسئولین است و اگرنه مسائل فرهنگی از وظایف حوزه علمیه، سازمان تبلیغات و ارشاد اسلامی است.

وی عنوان کرد: نمی‌خواهیم بگوییم در نهاوند کار فرهنگی نشده و نمی‌شود اما همچون سایر بخش‌ها اقدامات انجام‌شده درخورشان نهاوند و مردم نیست.

حجت‌الاسلام مغیثی در پاسخ به برخی سؤالات دیگر خبرنگاران، گفت: وظایف ستاد نماز جمعه بر اساس دستورالعمل‌های موجود نسبت به تشکیل برخی کمیته‌ها اقدام کرده است اما در ستاد نماز جمعه به‌صورت شکلی و بر روی کاغذ افراد و وظایف آن‌ها مشخص‌شده است.

وی ادامه داد: در امور فرهنگی و تبلیغ ضعف عملکردی داریم که نیاز به برنامه‌ریزی داخلی و قرار دان وقت بیشتر از سوی اعضای ستاد نماز جمعه است چراکه با توجه به اینکه مشکل مالی در ستاد نماز جمعه نداریم از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را کرده باشیم.

وی در ادامه به واریز مبلغ ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان وجه نقد توسط اداره ورزش و جوانان به‌حساب شهرداری نهاوند و ابراز بی‌اطلاعی اعضای شورای شهر اشاره کرد و گفت: من هم مثل شما شنیده‌ام و برای کسب اطلاعات بیشتر تماس‌هایی با برخی مسئولین گرفته‌ام و همچنان که شهردار و مسئول حقوقی شهرداری نیز اسناد و مدارکی را ارائه دادند اما همچنان بازهم مسئله شفاف و روشن نیست.

وی گفت: آنچه من تابه‌حال به آن رسیده‌ام این است که بنا بوده پولی به‌حساب تیم پاس همدان واریز شود امام مجرای قانونی برای آن وجود نداشته است با توجه به اینکه تصمیم‌گیری‌ها مربوط به مسئولین مافوق همدان بوده است.

وی ادامه داد: مقررشده که این پول به نام اداره‌ای واریز و به‌پاس تحویل شود که در بین ادارات و نهادها چون نهاوند شهری تقریباً بی‌صاحب است این پول به‌حساب شهرداری نهاوند واریزشده است.

وی با اشاره به اینکه شهردار مدعی است ما از این پول نفعی برده‌ایم و مطالبات ۴۵۰ میلیون تومانی خود را از اداره ورزش گرفته‌ایم، گفت: این مسائل که اشتباه واریزی از سوی اداره‌ای برای اداره یا شخصی رخ دهد با هیچ عقلی جور درنمی‌آید چراکه بیش از ۴۰ سال است ریالی به‌حساب بنده اشتباهی واریز نشده است.

وی افزود: پیداست که می‌خواستند پولی به‌صورت قانونی به‌پاس همدان بدهند و داد من و شما هم به‌جایی نمی‌رسد امیدوارم مسئولین مربوطه رسیدگی لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: شورای شهر نهاوند و مسئول حقوقی اظهار می‌کنند که مطالبات شهرداری ۲ میلیارد نیست و در حد ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون بوده است و می‌گویند بین مسئولین توافقاتی بوده که شهرداری هم به مطالبات ۴۵۰ میلیون تمانی خود از این را رسیده است.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه همدان پیام که چرا مردم این شهر ناراحت و مسئولان راحت هستند، گفت: برای من ثابت‌شده است، مسئولین استان همدان و شهرستان نهاوند اولویت اصلی کارشان سیاسی است و نه اقتصادی و رسیدگی به مشکلات مردم و علت اصلی این ناراحتی و راحتی این است.

وی با اظهار به اینکه نارضایتی در جامع زیاد است و نمی‌دانیم این مطالبات را از چه راهی به دولت برسانیم، گفت: همان‌طور که همه مسئولین متفق‌القول ب این باور عقیده دارند که باید ارباب الرجوع تکریم شود مشکلات مردم نیز باید رسیدگی شود و به عقاید عمل کرد.

وی بابیان اینکه فرمانداران و آقایان استانداری بیشتر ملاحظه‌ کار خود را می‌کنند، گفت: مدیران کل و وزرا از انتقادات نمایندگان در مجلس حساب می‌برند و به جهت زیر سؤال نرفتن هرازگاهی اعتباراتی را برای شهر تزریق می‌کنند حال‌آنکه صدای امام‌جمعه به‌جایی نمی‌رسد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین گفت: مشکل ستاد نماز جمعه شهرستان با توجه به تشکیل پروند و در دست اقدام بودن همچنان ادامه دارد اما امیدواریم بتوانیم ادعای خود را مبنی بر مالک بودن ساختمان سابق دانشگاه پیام نور جنب مصلا بر دادگاه ثابت کنیم.

وی افزود: در زمان جنگ زمین‌هایی از طرف دولت جهت ساخت مصلا به ستاد نماز جمعه نهاوند دادند که در آن زمان با توجه به شرایط جنگ و نبودن اعتبارات دولتی و کمک‌های مردم تصمیم به‌پیش فروش تعدادی از مغازه‌ها گرفته شد تا ساختمان اصلی و اطراف مصلا ساخته شود.

وی ادامه داد: در آن زمان فرماندار وقت و امام‌جمعه که بنده بودم به همراه تعدادی از معتمدین شهر بر این فعالیت‌ها نظارت داشتیم و با توجه به جان گرفتن دانشگاه‌های پیام نور و اینکه اولین دانشگاه نهاوند بود که مشکل مکان داشتند را با دادن ۱۰ مغازه پناه دادیم.

وی افزود: در ادامه این جریانات مسئولین وقت دانشگاه اقدام به ساخت‌وسازهایی در دانشگاه و یا همان بازارچه ۱۰ مغازه‌ای بدون هماهنگی کردند و به تعهدات خود که با توجه به اسرار فرماندار وقت در اختیار آن‌ها گذاشته شد عمل نگرند فلذا اینکه هیچ پولی هم به ستاد اقامه نماز جمعه تاکنون نداده‌اند و این پرونده نیز همچنان ادامه داد.

وی در پایان تصریح کرد: در آن زمان ضرورت ایجاب می‌کرد که ما از توانی که داریم در اختیار قرار دهیم ولی حال که دانشگاه پیام نور فضایی مجهز و وسیع دارد ساختمان قدیمی ما را نیز پس بدهد.

امام‌جمعه نهاوند در پایان یادآور شد: مهم‌ترین عامل عدم توسعه شهرستان نهاوند نداشتن تعامل و اعتماد میان مردم و مسئولین و مردم باهم است.

وی عوامل دیگری همچون مطرح کردن نهاوند به‌عنوان پایگاه جریان اصلاحات و سایر موضوعات را عنوان کرد و گفت: شما نیز بگردید و بی اندیشید که مهم‌ترین عامل چیست.