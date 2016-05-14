علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در اردوی انتخابی تیم‌های ملی فوتسال جوانان و امید که به صورت منطقه برگزار می‌شود فوتسالیست‌های قمی عملکرد خوبی داشتند و در بین نفرات منتخب قرار گرفتند.

وی افزود: این اردوی انتخابی به منظور بررسی وضعیت کیفی بازیکنان جوان کشور به صورت منطقه‌ای برگزار می‌شود که اردوی بخش مرکزی آن به میزبانی ساوه انجام شد و ۲۸ بازیکن از تیم‌های مختلف فوتسال قم در آن حاضر شدند.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: در ‌‌نهایت ۶ فوتسالیست قمی از میان لیست ۲۸ نفره قمی‌های حاضر در مرحله اول، به مرحله دوم انتخابی تیم‌های ملی جوانان و امید راه یافتند در حالی که ظرفیت فوتسال قم بدون شک بیش از این تعداد است.

احمدی بیان داشت: در پایان این مرحله سیدحسین رضوی از آرش، مهدی خیری از آپکو پارس، جعفر گل از انصار، علی حسن‌پور از ماهان تندیس، مهدی فتح خانی از ارم کیش و مهدی کبیری از یاس جواز حضور در مرحله دوم را به دست آوردند.

وی عنوان کرد: امیرحسین ربیعی، ‌علی‌اکبر راوند، مجتبی حلاج‌زاده، حسین‌ میره‌ای، مهدی کلهر و حسین نوروزی از باشگاه پارسا، مهدی کبیری و محمدمهدی جمالی از باشگاه یاس و مهدی خیری، سیداحمد توان و علی اسماعیلی از باشگاه آپکو پارس، سیدحسین رضوی، ‌ حسین‌علی حبیبی، رضا طهماسبی و وحید حاجی‌اسماعیلی از باشگاه آرش بخشی از نفرات حاضر در مرحله اول بودند.

دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: علی‌اصغر نقی‌نژاد، امیرحسین مرادخانی و مهدی عندلیبی از باشگاه آتلیه‌طهران، عرفان عزیزی از باشگاه منتظران و مهدی فتح‌خانی و محمدرضا بابائیان از باشگاه ارم کیش، جعفر گل و سجاد آتشی از باشگاه انصار قم، محمدباقر عباسی و ابوالفضل سرداری از باشگاه هنرجو، ‌ محمدابراهیم حداد از باشگاه المپیاد و سیدعلیرضا حسینی از باشگاه درمانگاه بقیه الله سایر نفرات معرفی شده در مرحله اول بودند.