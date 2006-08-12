بازنگري بر نحوه وضع ماليات كارخانجات تبديل شالي

به گزارش خبرگزاري مهر، جميل عليزاده شايق در نشستي با حضور ، عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي ، رئيس موسسه تحقيقات برنج و تعدادي از نمايندگان تعاوني هاي كارخانه داران ، گفت: متاسفانه درحال حاضر كارخانجات تبديل شالي صنعتي به شمارمي آيند و لذا تعرفه آب ، برق و گاز آنها بر اين اساس اخذ مي شود ، در حالي كه فعاليت مفيد اين كارخانجات در سال حداكثر سه ماه است .

وي نگرش صنعتي به كارخانجات تبديل شالي را نادرست خواند و افزود: اين در حالي است كه همه مي دانند شالي مصرف خوراكي ندارد و كارخانه ها در واقع حلقه اي در زنجيره توليد برنج هستند .

شايق تصريح كرد: از زماني كه كارخانجات تبديل شالي زير نظر وزارت صنايع بوده ، اين تعرفه ها تعيين شده و اين در حالي است كه هم اكنون نظارت بر كارخانجات تبديل شالي زير نظر وزارت جهاد كشاورزي است .