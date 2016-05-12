«برای حقیقت» به نمایشگاه کتاب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «برای حقیقت» شامل یادداشتهای پژوهشگران نخستین دوره تربیت پژوهشگر معارف انقلاب اسلامی درباره نامه حضرت آیتالله العظمی خامنهای(مدظلهالعالی) به عموم جوانان در اروپا و آمریکای شمالی) در ۱۷۶ صفحه توسط معاونت پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی تحقیق و تدوین شده است.
برقراری نظام جمهوری اسلامی به تعبير رسای بنيانگذار آن، حضرت امام خمينی(ره)، از نعمتهای بزرگ الهی بر مردم اين سرزمين و تمامی مستضعفين جهان بوده است. مروری بر تاريخ پرافتخار اين نهضت و شکل گيری نظام مقدّس جمهوری اسلامی به روشنی نقش و تأثير اصل مترقّی ولايت فقيه و رهبری حکیمانه حضرت امام(ره) و پس از آن حضرت آيت الله العظمی خامنهای(مدظلهالعالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی، را در هدايت انقلاب در كوران حوادث گوناگون روزگار نشان میدهد.
موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی كه وظيفه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری را برعهده دارد، در انجام همین وظیفه به انتشار كتابهای موضوعی به منظور نشر بيانات، ديدگاهها و رهنمودهای معظمله در مقاطع، مناسبتها و موضوعات مختلف میپردازد.
این کتاب در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب ۱۳۹۵ واقع در شهر آفتاب، سالن ۳ (B۱)، راهروی ۱، غرفهی شمارهی ۹ در حال عرضه است
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