ايجاد ترمينال گوشت و مرغ در گلوگاه هاي ورودي تهران ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر، حسن طاهري در ادامه افزود: در حال حاضر 4 هزار مركز عرضه مواد پروتئيني در سطح تهران وجود دارد كه كنترل همگي آنها امكان پذير نيست.

وي ادامه داد: بنابراين به منظور شناسايي گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهي سالم از موارد مشكوك به بيماري ، ايجاد ترمينال گوشت و مرغ در گلوگاه هاي ورودي شهر ضروري به نظر مي رسد.

طاهري افزود: در حال حاضر مراكز اصلي عرضه مرغ در ميدان بهمن و ماهي در بعثت است كه از اين دو مركز به مراكز عرضه سطح شهر توزيع مي شود كه با توجه به گرايش روز افزون شهروندان به مصرف گوشت سفيد (مرغ و ماهي) ، كنترل هرچه بيشتر اين دو ماده پروتئيني با ايجاد ترمينال مرغ و ماهي ضروري است.



