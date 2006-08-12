۲۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۰۵

ايجاد ترمينال گوشت و مرغ در گلوگاه هاي ورودي تهران ضروري است

مديرعامل سازمان سردخانه و كشتارگاه هاي شهرداري تهران از ضرورت ايجاد ترمينال گوشت و مرغ در ميادين و گلوگاه هاي ورودي شهر تهران با هدف كنترل دروازه هاي ورودي شهر براي عرضه مواد پروتئيني كه از شهرستان ها وارد مي شود ، خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، حسن طاهري  در ادامه افزود: در حال حاضر 4 هزار مركز عرضه مواد پروتئيني در سطح تهران وجود دارد كه كنترل همگي آنها امكان پذير نيست.

وي ادامه داد: بنابراين به منظور شناسايي گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهي سالم از موارد مشكوك به بيماري ، ايجاد ترمينال گوشت و مرغ در گلوگاه هاي ورودي شهر ضروري به نظر مي رسد.

طاهري افزود: در حال حاضر مراكز اصلي عرضه مرغ در ميدان بهمن و ماهي در بعثت است كه از اين دو مركز به مراكز عرضه سطح شهر توزيع مي شود كه با توجه به گرايش روز افزون شهروندان به مصرف گوشت سفيد (مرغ و ماهي) ، كنترل هرچه بيشتر اين دو ماده پروتئيني با ايجاد ترمينال مرغ و ماهي ضروري است.
 

کد مطلب 365672

