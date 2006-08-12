آلمان و چين از قطعنامه 1701 استقبال كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان،"فرانك - والتر اشتاين ماير "وزير امورخارجه و" آنجلا مركل " صدراعظم آلمان با ابراز خرسندي از تصويب قطعنامه 1701 سازمان ملل درباره لبنان خاطر نشان كردند : سازمان ملل با تصويب اين قطعنامه گام مهم و جدي را در جهت تامين ثبات منطقه برداشت.

"مركل" همچنين تصريح كرد : صدور اين قطعنامه حاكي از اراده سازمان ملل براي پايان دادن به درگيري هاي منطقه است .

صدراعظم آلمان با اشاره به تلاشهاي دولت اين كشور براي حل ديپلماتيك بحران خاورميانه خاطر نشان كرد : برلين بايد در حال حاضر براي اجراي اين قطعنامه تلاش كند .

از سوي ديگر وزارت امورخارجه چين نيز با انتشار بيانيه اي با استقبال از تصويب قطعنامه 1701 اعلام كرد : اميدواريم طرفين درگير با اجراي قطعنامه گامي در جهت بهبود شرايط لبنان بردارند .

اين قطعنامه بر استقرار نيروهاي لبنان و نيروهاي سازمان ملل "يونيفل" با يكديگر در جنوب لبنان و به موازات آن عقب نشيني نيرو هاي اسرائيلي از منطقه ياد شده تاكيد دارد.

قطعنامه 1701 شوراي امنيت همچنين برافزايش تعداد نيروهاي بين المللي مستقر در لبنان "يونيفل" از دو هزار نفر به 15هزار نفر و توسعه محدوده ماموريت آنها تاكيد مي كند.

قطعنامه ياد شده خواستار آزادي غير مشروط دو نظامي اسرائيلي به اسارت گرفته شده در 12ژوئيه توسط حزب الله لبنان است،اما هيچ اشاره اي به ضرورت آزادي اسراي لبناني در بند صهيونيستها نكرده است.