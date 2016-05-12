احداث ۳۰ درصد مدارس قزوین به دست خیرین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ارمغان صبح پنجشنبه در هجدهمین همایش خیرین مدرسه ساز استان قزوین که در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، اظهار کرد: احداث و تکمیل فضای آموزشی، استانداردسازی سیستم گرمایشی، هوشمندسازی مدارس از حوزه هایی است که نیاز به کمک و مشارکت خیرین دارد.

ارمغان عنوان کرد: از سال گذشته تاکنون ۱۸۰ کلاس درس با ۲۰ مترمربع به ازای هر کلاس احداث و ۲۶ فضای آموزشی نیمه کاره تکمیل شده است.

وی افزود: از زمان تاسیس مجمع در استان در سال ۸۷ تاکنون ۳۰ درصد فضاهای آموزشی استان به دست خیرین احداث شده و امید است همکاری خیرین در این مسیر ادامه یابد.

اردوگاه شهید بابایی مورد حمایت سازمان نوسازی مدارس باشد

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین نیز به عنوان دیگر سخنران این مراسم بیان کرد: سهم ما از تولید ناخالص ملی حدود یک درصد و ناچیز است و آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور سهم چندانی ندارد.

سالار قاسمی افزود: از این رو حوزه آموزش و پرورش نیازمند کمک خیرین به عنوان بازوان عرصه تعلیم و تربیت است.

وی ادامه داد: در استان سرمایه مهمی به نام اردوگاه شهید بابایی داریم که موقعیت مناسبی برای دانش آموزان و فرهنگیان است.

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین تصریح کرد: علاوه بر پیگیری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از رئیس سازمان نوسازی مدارس هم درخواست می شود که به این اردوگاه توجه ویژه ای داشته باشد.

قاسمی بیان کرد: به تازگی کلنگ احداث مدرسه انرژی اتمی به عنوان سومین مدرسه کشور در قزوین به زمین زده شد که برای احداث آن خواستار حمایت سازمان نوسازی هستیم.

وی بیان کرد: تخریب و مقاوم سازی مدارس و نیز استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس از دیگر حوزه هایی محسوب می شود که نیاز به تخصیص اعتبار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین اضافه کرد: همچنین ساخت دانشگاه فرهنگیان با ۲۰ هکتار مساحت در انتظار اعتبار است که سازمان نوسازی مدارس می تواند به آن کمک ویژه داشته باشد.