کنفرانس «نقش دین و اخلاق دینی در زندگی انسانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، خیرالدین مویکانویچ، رئیس مرکز اسلامی زاگرب در دیدار مهدی رضا، سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در كرواسی، دعوتنامه رسمی شرکت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بینالمللی رییکا با عنوان «نقش دین و اخلاق دینی در زندگی انسانی» را تقدیم كرد.
وی ضمن قدردانی از رایزنی فرهنگی ایران جهت حمایت از فعالیتهای مرکز اسلامی زاگرب و انتخاب قاری قرآن کریم کرواسی برای اعزام به مسابقات بینالمللی قرآن کریم در جمهوری اسلامی ایران، تعامل سازنده رایزنی فرهنگی كشورمان با مرکز اسلامی شهر رییکا را ارزشمند دانست.
مهدی رضا طی سخنانی، ضمن برشمردن آثار و برکات اتحاد و برادری پیروان ادیان توحیدی از دعوت مرکز اسلامی رییکا تشکر و از بخشهای مختلف مرکز اسلامی زاگرب دیدن به عمل آورد.
همچنین، توجه به تربیت صحیح نونهالان مسلمان و پرهیز از توجه به نکات تفرقه آمیز و افراط گرایی در دنیای اسلام از دیگر بخشهای سخنان سرپرست رایزنی فرهنگی كشورمان در این دیدار، بود.
بنابر اعلام این خبر، کنفرانس بینالمللی «نقش دین و اخلاق دینی در زندگی انسانی»، ۲۴ و ۲۵ اردیبهشتماه جاری در ادامه جشنهای یکصدمین سال رسمیت اسلام در قانون اساسی کرواسی با حضور نمایندگانی از کشورهای عربستان، آلبانی، مقدونیه، سودان، کرواسی، قطر، بوسنی، کوزوو در محل سالن کنفرانس مرکز اسلامی شهر رییکا برگزار میشود.
نظر شما